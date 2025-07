Craignez pour votre anonymat : l’armée utilise une IA lisant les vibrations du corps

L’armée française monte d’un cran dans l’usage des nouvelles technologies avec une intelligence artificielle inédite. Elle est désormais capable d’identifier une personne uniquement à partir de ses vibrations corporelles. Une innovation qui ouvre la voie à des avancées stratégiques majeures, mais qui soulève aussi quelques questions fondamentales.

Une reconnaissance silencieuse et invisible

Concrètement, cette technologie de pointe repose sur l’analyse fine des vibrations naturelles que produit un corps humain lorsqu’il marche ou se déplace. Ces vibrations uniques, captées à distance par des capteurs sophistiqués, sont propres à chaque individu. On appelle cela la signature vibratoire. C’est un peu le pendant invisible de l’empreinte digitale.

C’est l’Agence de l’innovation de défense (AID) qui pilote ce projet ambitieux, en lien avec plusieurs laboratoires scientifiques français. Grâce à l’intelligence artificielle, l’outil peut comparer une signature vibratoire en temps réel avec une base de données et ainsi authentifier une personne, même si elle porte un masque ou que la visibilité est réduite.

Cette méthode de reconnaissance ne se base donc ni sur le visage ni sur la silhouette. C’est particulièrement efficace dans des environnements complexes où les autres technologies sont inefficaces, comme dans la pénombre ou en cas de brouillage thermique. Autrement dit, se cacher ne suffira plus. À lire Micro-drone tueur : comment cette arme minuscule infiltre les zones ultra sécurisées

Un atout stratégique pour les missions sensibles

Pour les forces spéciales, une telle IA est une pépite. Elle permettrait par exemple de confirmer l’identité d’une cible à distance, sans contact ni confrontation. Lorsqu’on intervient dans des zones de tension ou lors d’opérations ultra-confidentielles, chaque mouvement compte.

Plusieurs applications concrètes sont déjà à l’étude :

Surveiller en toute discrétion les périmètres sensibles (bases militaires, centres de commandement)

en toute discrétion les périmètres sensibles (bases militaires, centres de commandement) Identifier un intrus dans un lieu protégé, même de nuit

dans un lieu protégé, même de nuit Authentifier un soldat sans qu’il ait à montrer de badge ou d’identifiant visible

sans qu’il ait à montrer de badge ou d’identifiant visible Repérer un individu dissimulé dans une foule, à partir de sa façon unique de se déplacer

C’est impressionnant d’un point de vue technologique, mais aussi bluffant en termes de capacités opérationnelles. D’autant plus que, selon les premiers tests, la reconnaissance vibratoire serait difficile à leurrer ou à falsifier, contrairement à d’autres systèmes biométriques.

Quand l’IA devance nos mouvements

Cette innovation fait aussi écho à une tendance plus large : celle de technologies militaires invisibles, intelligentes et prédictives. L’armée ne se contente plus d’observer — elle anticipe, y compris ce qu’on ne peut pas voir.

La France n’est d’ailleurs pas seule dans ce domaine. Les États-Unis mènent des recherches similaires avec l’armée de l’air et certains laboratoires du Pentagone. Mais l’approche française semble plus centrée sur la discrétion et l’adaptabilité terrain. À lire Désinformation massive : comment ces systèmes remplacent les armes sur le champ de bataille

Alors bien sûr, ce genre de progrès fascine, mais il interpelle aussi. Dans quelles conditions cette technologie pourra-t-elle être utilisée ? Qui aura accès à ces données sensibles ? Et à quel point notre corps nous appartient-il encore s’il devient, en quelque sorte, une signature à ciel ouvert ?

Autant de questions essentielles qui méritent un vrai débat, mais une chose est sûre : l’armée française entre dans une nouvelle ère technologique, où même les vibrations du corps peuvent vous trahir.