Le livret A est l’un des produits d’épargne préférés des Français, réputé sûr et accessible à tous. On pense souvent que l’argent qu’on y dépose reste tranquillement de côté. En réalité, ces fonds sont largement réutilisés par l’État et les banques… et bien plus profitables pour eux que pour vous.

Un produit d’épargne populaire… mais peu rentable pour vous

Avec un taux figé à 3% depuis février 2023, le livret A semble être un refuge simple face à l’inflation. Plus de 55 millions de Français en possèdent un, pour un total dépassant les 400 milliards d’euros.

Mais soyons honnêtes : si on regarde l’inflation actuelle, souvent supérieure à ce fameux taux de 3%, le rendement du livret A reste faible. On y gagne peu, parfois même on y perd du pouvoir d’achat. Pourtant, on continue d’y déposer nos économies, parfois par prudence, parfois par habitude.

Ce qu’on oublie souvent, c’est que notre argent continue de circuler, même s’il est “en sécurité”. Il n’est pas stocké dans un coffre quelque part. En fait, les sommes déposées sont utilisées ailleurs. À lire Craignez pour votre anonymat : l’armée utilise une IA lisant les vibrations du corps

Ce que les banques et l’État font vraiment de votre argent

La majorité des fonds du livret A, soit environ 60%, est centralisée à la Caisse des Dépôts. Cet organisme public les utilise notamment pour financer le logement social et les infrastructures publiques. C’est un usage qui a du sens collectivement, mais qui reste assez loin des bénéfices individuels que nous pourrions espérer en tant qu’épargnants.

Le reste, soit environ 40%, est laissé aux banques commerciales comme le Crédit Agricole, la Banque Postale ou BNP Paribas. Et ce pourcentage-là, elles le font plutôt bien fructifier.

Car avec l’argent du livret A, les banques peuvent octroyer des prêts à des taux bien plus élevés. Par exemple, un crédit immobilier se négocie autour de 4%. Autrement dit, elles gagnent bien plus sur ces prêts que ce qu’elles vous versent en intérêts.

Elles prennent peu de risque, puisque votre épargne est garantie et stable, sans retrait massif du jour au lendemain. Et grâce à elle, elles génèrent des profits confortables.

Pourquoi ce fonctionnement interroge de plus en plus

Pour de nombreux économistes, il y a un vrai déséquilibre : les épargnants jouent un rôle central dans l’économie réelle en finançant des projets publics ou privés, mais sans en être réellement récompensés. À lire Micro-drone tueur : comment cette arme minuscule infiltre les zones ultra sécurisées

Ce n’est pas illégal, ni même caché, mais cela reste peu connu. La communication autour du livret A met beaucoup en avant sa sécurité et sa mission sociale, mais rarement la mécanique financière qu’il cache.

S’ajoute à cela un verrou supplémentaire : l’État fixe lui-même le taux du livret A, parfois sans vraiment suivre les recommandations techniques de la Banque de France. Comme en 2023, où il aurait dû monter mécaniquement à 4,1% mais a finalement été maintenu à 3% sur décision gouvernementale. Ce gel a permis à l’État, et dans une moindre mesure aux banques, de continuer à emprunter de l’argent à moindre coût.

Des alternatives qui rapportent (un peu) plus

Si vous cherchez de meilleures performances, il existe d’autres produits d’épargne ou de placement, même si chacun comporte son propre niveau de risque :

Les livrets réglementés comme le LEP (livret d’épargne populaire) , réservé aux revenus modestes, avec un taux à 5% actuellement .

, réservé aux revenus modestes, avec un taux à . Les comptes à terme ou livrets bancaires “boostés”, souvent moins souples mais un peu plus rémunérateurs sur le court terme .

ou livrets bancaires “boostés”, souvent moins souples mais un peu plus . Les assurances-vie en fonds euros ou en unités de compte, pour ceux qui acceptent d’investir sur le plus long terme .

en fonds euros ou en unités de compte, pour ceux qui acceptent . Les SCPI (Sociétés civiles de placement immobilier), si vous visez un revenu complémentaire.

Ce n’est pas toujours simple de s’y retrouver, mais explorer ces pistes peut vous permettre d’optimiser votre épargne selon vos objectifs. Le livret A a ses avantages, surtout pour sécuriser une réserve d’argent disponible, mais ce n’est pas le placement miracle qu’on imagine parfois.