Placements bancaires biaisés ? Découvrez comment éviter les mauvais conseils en agence

Les placements bancaires peuvent sembler anodins… pourtant, selon plusieurs témoignages, certains conseillers orienteraient volontairement leurs clients vers des produits bien plus rentables pour la banque que pour ceux qui les souscrivent. Une pratique dénoncée par plusieurs salariés de banque eux-mêmes, qui décrivent une véritable pression commerciale en interne.

Des objectifs qui mettent sous pression

Derrière les sourires des conseillers bancaires se cache parfois une réalité bien plus tendue. Plusieurs d’entre eux, interrogés par des médias comme Franceinfo ou Mediapart, racontent être soumis à des objectifs commerciaux très stricts. Ils doivent vendre un certain nombre de produits, souvent sans prendre le temps d’évaluer ce qui est adapté aux besoins des clients.

Un conseiller issu d’une grande banque nationale témoigne anonymement : « On sait très bien que le produit n’est pas le meilleur pour le client, mais on nous pousse à le proposer parce que c’est celui qui rapporte le plus à la banque. » Un autre explique qu’il est noté chaque semaine sur ses performances commerciales, ce qui finit par peser lourd au quotidien. Certains parlent même de stress intense ou de perte de sens dans leur travail.

Priorité à la rentabilité… de la banque

L’un des produits mis en cause, par exemple, est l’assurance-vie multisupport. Présentée comme intéressante pour l’épargne à long terme, elle comporte pourtant des frais élevés et une part de risque non négligeable. Les formules plus simples, comme le livret A ou le LDDS, moins rémunérateurs pour les banques, sont souvent oubliées ou évoquées à la marge, selon certains conseillers. À lire Votre Livret A rapporte peu ? Voici comment les banques profitent de votre argent

Autre cas régulièrement cité : les offres de placements en unités de compte dans le cadre d’une assurance-vie ou d’un plan d’épargne. Elles sont plus complexes et très rentables pour les banques grâce aux frais de gestion, mais pas toujours transparentes ni accessibles. Un ex-employé d’une grande enseigne bancaire admet : « J’ai vu des gens placer toutes leurs économies sur des produits risqués alors qu’un livret simple aurait suffi. »

Pas toujours facile de dire non

Les clients, de leur côté, ne sont pas toujours bien armés pour faire le tri entre les propositions. Beaucoup font confiance à leur conseiller, perçu comme un expert de la finance. D’autant que le vocabulaire bancaire est technique, et qu’une présentation bien tournée peut rendre un produit complexe plus séduisant.

Des anciens salariés racontent qu’ils recevaient des formations spécifiques pour vendre certains produits. On leur donnait même des éléments de langage pour contourner les éventuelles réticences des clients. C’est là que ça devient problématique : quand la confiance est détournée à des fins purement commerciales.

Les bons réflexes à adopter

Avant de signer un contrat ou de déplacer une partie de son épargne, mieux vaut prendre du recul et poser les bonnes questions. Voici quelques pistes :

Comparer plusieurs options , en demandant à son conseiller de les expliquer simplement

, en demandant à son conseiller de les expliquer simplement Vérifier les frais associés : gestion, entrée, sortie, arbitrages…

: gestion, entrée, sortie, arbitrages… Lire les conditions générales attentivement, même les petites lignes

attentivement, même les petites lignes Se rappeler qu’un produit proposé n’est pas forcément adapté à votre profil

n’est pas forcément adapté à votre profil Consulter un conseiller indépendant pour avoir un autre avis

Ce genre de pratiques n’est évidemment pas systématique, et tous les conseillers ne cèdent pas à la pression commerciale. Mais ces témoignages montrent que le modèle actuel pousse davantage à vendre qu’à conseiller. Et dans cet univers, mieux vaut rester vigilant, même si le conseiller semble sympa et bienveillant… À lire Craignez pour votre anonymat : l’armée utilise une IA lisant les vibrations du corps