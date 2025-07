Déclaration oubliée : comment éviter 150 € d’amende dès le mois prochain selon la DGFiP

Depuis quelques jours, l’administration fiscale commence à envoyer des courriers pas très agréables : des avis de pénalités pour déclaration incomplète ou un peu en retard. Cette nouvelle vague de sanctions va s’accélérer dès le mois prochain, avec des amendes pouvant grimper jusqu’à 150 euros… pour quelques jours d’oubli seulement.

Des pénalités automatiques dès juillet

À partir du mois de juillet, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) va enclencher une série de sanctions liées aux déclarations d’impôts incomplètes. Cette mesure ne cible pas uniquement les retards, mais aussi les oublis en apparence anodins, comme une case restée vide sans justification précise. Résultat : une pénalité de 150 euros appliquée automatiquement.

Les contribuables concernés reçoivent en ce moment même des « invitations à régulariser », un courrier officiel leur laissant un court délai pour corriger leur déclaration. Si la régularisation n’est pas faite à temps, l’amende est enclenchée sans autre préavis.

Ce nouveau durcissement est le fruit d'un système totalement automatisé, déjà testé depuis plusieurs mois. L'administration s'appuie sur des algorithmes croisant différentes sources de revenus et vérifie que toutes les informations apparaissent bien dans votre déclaration annuelle.

Quels oublis peuvent coûter cher ?

La mauvaise nouvelle, c’est que même un détail qui semble sans importance peut déclencher une pénalité. C’est le cas notamment si :

Des revenus spécifiques (pensions, loyers, indemnités) sont absents de la déclaration

(pensions, loyers, indemnités) sont absents de la déclaration Une case pré-remplie est effacée, corrigée ou ignorée sans explication valable

sans explication valable Des justificatifs ont été exigés mais non transmis

mais non transmis Une déclaration de biens immobiliers n’a pas été complétée en 2023

Autrement dit, il ne suffit pas de déclarer globalement ses revenus, il faut aussi que tous les champs soient correctement remplis et cohérents avec les informations déjà connues du fisc.

Une sévérité assumée par l’administration

Pour les services fiscaux, cette nouvelle rigueur est parfaitement justifiée : l’objectif serait d’encourager la transparence et la vigilance. Face aux obligations de tous les contribuables et à l’automatisation du traitement, les erreurs ne passent plus inaperçues, et elles se paient, littéralement.

À la DGFiP, on considère que ce montant de 150 euros vise surtout à responsabiliser plutôt qu’à punir. Mais en réalité, il tombe comme un couperet, souvent plusieurs semaines — voire mois — après la déclaration, ce qui a de quoi surprendre.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible de faire marche arrière. Tant que l'avis de pénalité n'est pas définitif, vous pouvez compléter ou corriger votre déclaration. Pour cela, direction votre espace personnel sur impots.gouv.fr, rubrique « corriger ma déclaration ».

Un petit oubli coûte cher, donc autant vérifier deux fois

À l’heure où tout ou presque se fait en ligne, beaucoup pensent que la déclaration est automatique et sans faute possible. Mais ce n’est pas si simple. Une ligne mal cochée, un revenu spécial oublié ou un formulaire incomplet, et la machine administrative se met en route. Et elle ne plaisante pas.

Ce qui vaut vraiment le coup, c’est de prendre quelques minutes pour relire votre déclaration, même si elle a été faite dans les temps. En cas de doute, les centres des impôts restent disponibles pour poser vos questions, par téléphone ou via votre messagerie sécurisée.

Alors, pour éviter les mauvaises surprises dès cet été, un petit check-up fiscal ne fait pas de mal. Et ça peut vous éviter 150 euros d’amende.