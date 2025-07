Changement de RIB oublié ? Voici comment éviter le gel de votre remboursement d’impôts

Un simple oubli peut retarder un remboursement d’impôt attendu. La Direction générale des finances publiques (DGFiP) alerte actuellement les contribuables : si vous avez changé de RIB récemment, il est urgent de mettre à jour vos coordonnées bancaires sur impots.gouv.fr. Sinon, votre virement pourrait rester bloqué.

Pourquoi il est essentiel d’actualiser son RIB

Chaque année, après la déclaration de revenus, la DGFiP procède à des remboursements ou des prélèvements selon la situation de chacun. C’est à cette étape que les coordonnées bancaires prennent toute leur importance. Si le compte renseigné n’est plus actif ou a été modifié récemment, le remboursement peut simplement ne pas être effectué.

La DGFiP explique que même un détail comme la fermeture d’un ancien compte ou un passage vers une autre banque suffit à interrompre le virement automatique. En d’autres termes, le Trésor public ne tentera pas d’envoyer l’argent sur un compte clôturé, et encore moins de deviner le nouveau. Et aucun courrier n’est envoyé en cas d’échec : c’est donc au contribuable d’aller vérifier.

Comment savoir si vos coordonnées sont à jour

La bonne nouvelle, c’est que la mise à jour se fait en quelques clics. Il suffit de se connecter à son espace particulier sur impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », puis « Mettre à jour mes coordonnées bancaires« . Le service est accessible 24h/24. À lire Déclaration oubliée : comment éviter 150 € d’amende dès le mois prochain selon la DGFiP

Petite précision utile : même si vous avez déjà reçu des prélèvements ou si vous êtes mensualisé, cela ne garantit pas que le RIB utilisé soit encore le bon pour les remboursements. Car oui, l’administration fiscale peut avoir plusieurs comptes liés à votre dossier, selon l’historique des opérations.

Les cas les plus fréquents de changement de RIB

Ce rappel vise particulièrement les personnes ayant :

Ouvert un compte dans une néobanque (comme Revolut ou N26)

dans une néobanque (comme Revolut ou N26) Changé de banque pour profiter d’offres de bienvenue ou de frais réduits

pour profiter d’offres de bienvenue ou de frais réduits Fermé un ancien compte commun après une séparation

commun après une séparation Modifié leur compte principal utilisé pour l’impôt

Dans ces cas, l’administration ne récupère pas automatiquement les nouvelles coordonnées. Et même si cela peut sembler anodin, un RIB obsolète suffit à bloquer tout traitement.

Un remboursement bloqué peut prendre du temps à se débloquer

Si vous oubliez de mettre à jour votre RIB et que votre remboursement échoue, il faut ensuite contacter le service des impôts pour relancer manuellement la procédure. Cela peut prendre plusieurs semaines. Et on le sait, personne n’a envie d’attendre inutilement des centaines d’euros.

Alors que les premiers remboursements sont généralement versés courant août, mieux vaut anticiper. L’administration conseille de vérifier ses coordonnées dès la déclaration de revenus effectuée. Cela évite les mauvaises surprises et permet surtout de récupérer ce qui vous est dû… à temps. À lire Détection sous-marine impossible ? Ce drone furtif français change la donne

Un geste simple, avec un vrai impact. Bref, pensez-y, ça ne prend que deux minutes.