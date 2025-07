Prime annuelle supprimée : comment les nouvelles fusions d’entreprises impactent votre fidélité

Les primes annuelles versées par les régimes complémentaires de retraite en entreprise risquent de s’éteindre peu à peu. Dès 2024, plusieurs dispositifs fusionnés vont supprimer les fameux bonus fidélité, ces compléments versés chaque année aux salariés ayant cotisé longtemps dans la même entreprise.

Des primes fidélité qui faisaient la différence

Jusqu’à présent, certains régimes de retraite complémentaire d’entreprise prévoyaient une prime annuelle automatique après un certain nombre d’années de présence. Ces bonus, souvent appelés “primes de fidélité”, pouvaient représenter plusieurs centaines d’euros par an. Ils récompensaient les salariés fidèles d’une entreprise ou d’un groupe, et étaient particulièrement appréciés, surtout pour ceux proches de la retraite.

Pourquoi les régimes fusionnent en 2024

De nombreuses entreprises possèdent une mosaïque de régimes de retraite supplémentaire, souscrits au fil des années. En les fusionnant, l’objectif est double : réduire les coûts de gestion et mettre en place une politique plus homogène pour tous les salariés, quels que soient leur ancienneté ou leur poste.

Résultat : les primes de fidélité, jugées complexes à maintenir et inéquitables entre anciens et nouveaux salariés, sont souvent les premières à disparaître lors de ces fusions de régimes. C’est le cas par exemple au sein de grands groupes où plusieurs dispositifs historiques coexistent encore. À lire Changement de RIB oublié ? Voici comment éviter le gel de votre remboursement d’impôts

Ce qu’il faut savoir si vous étiez concerné

Si vous touchiez cette prime fidélité par le passé, pas de panique immédiate : tout dépend de votre entreprise et du rythme de la fusion des régimes.

Voici ce qui peut changer pour vous :

Si votre régime est concerné par une fusion en 2024 , la prime pourrait être supprimée dès cette année.

, la prime pourrait être supprimée dès cette année. Certaines entreprises mettent en place un mécanisme de lissage ou de transitions douces, avec maintien temporaire partiel de la prime.

ou de transitions douces, avec partiel de la prime. Dans certains cas, la suppression s’accompagne d’une compensation, comme une hausse de l’abondement sur le Plan d’Épargne Retraite (PER).

Le mieux est de se tourner vers les ressources humaines ou le gestionnaire du plan pour vérifier ce qui est mis en place dans votre entreprise. Certains salariés n’ont pas encore été informés, d’où l’intérêt de s’y pencher rapidement.

Un changement perçu comme une perte sèche

Côté salariés, cette suppression est souvent mal reçue. Il faut dire que ce “bonus fidélité” était un petit plus non négligeable, parfois versé au même moment que la participation ou l’intéressement. Pour ceux qui comptaient dessus chaque année, c’est un vrai manque à gagner.

Du côté des syndicats, certaines voix s’élèvent pour dénoncer la disparition d’un mécanisme de reconnaissance de l’ancienneté. Mais dans un contexte de rationalisation budgétaire et de simplification administrative, difficile de faire machine arrière. À lire Déclaration oubliée : comment éviter 150 € d’amende dès le mois prochain selon la DGFiP

Une réforme discrète… mais concrète

C’est un changement qui passe relativement inaperçu, car il ne touche pas tous les salariés de façon visible. Mais sa portée est réelle, surtout dans de grands groupes où ces régimes supplémentaires faisaient partie intégrante du “package” social.

Pour ceux qui s’intéressent à leur retraite future, ce mouvement pose une vraie question : comment sera compensée cette perte de revenu ? Quelques pistes commencent à émerger, comme une meilleure individualisation de l’épargne retraite, à travers le PER individuel ou d’entreprise. Mais pour l’instant, rien ne remplace vraiment cette prime versée automatiquement, sans action spécifique du salarié.

Un bon réflexe à avoir dès maintenant : vérifier ses relevés et poser la question à son employeur. Parce que parfois, ces petits changements peuvent faire une vraie différence sur le long terme.