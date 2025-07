Épargne retraite collective avant 2019 : révisez ce contrat pour récupérer vos 20 % perdus

Des milliers de salariés risquent de perdre une partie de leur épargne sans même le savoir. Une clause méconnue dans les anciens contrats d’épargne retraite pourrait vous faire passer à côté de 20 % de vos droits si vous n’avez pas mis à jour votre contrat avant 2019. On vous explique tout.

Des anciens contrats aux options moins avantageuses

Jusqu’en 2019, les entreprises pouvaient proposer à leurs salariés des contrats d’épargne retraite collective, souvent appelés “articles 83”, qui incluaient une clause dite “de transfert” automatique. Elle permettait à l’épargne de continuer à être gérée après le départ de l’entreprise, ce qui paraissait pratique au départ. Sauf que dans les faits, cette clause impliquait aussi l’application systématique d’une option par défaut à la liquidation de votre retraite.

Et c’est là que ça coince. Cette fameuse option par défaut, que les experts appellent “la réversion conditionnelle”, est mise en place automatiquement dans certains cas, sans consultation du salarié. Résultat : au moment de la retraite, une partie de votre épargne peut être transférée à un organisme assureur pour couvrir une éventuelle rente de réversion… dont vous n’aurez peut-être jamais besoin. Vous pourriez alors perdre jusqu’à 20 % de votre capital retraite.

Les nouveaux contrats depuis 2019 ont été modifiés grâce à la loi Pacte, bien plus souple et favorable aux épargnants. Mais pour les anciens contrats non révisés, la clause reste parfois active, sauf si une action volontaire a été menée pour la changer. À lire Livret A modifié sans votre accord ? Voici comment vérifier et réagir efficacement

Pourquoi cette option peut vous désavantager à la retraite

L’option par défaut appliquée sans votre consentement réduit votre rente à la retraite, en anticipant le versement d’un revenu à votre futur conjoint(e) en cas de décès. Si vous êtes célibataire ou si votre partenaire n’aurait pas nécessairement besoin de cette rente, cette option devient inutile, voire pénalisante.

Concrètement, cela signifie que :

Une partie de votre capital est “retenue” pour financer une garantie que vous ne vouliez peut-être pas

pour financer une garantie que vous ne vouliez peut-être pas Le rendement de votre retraite est diminué , parfois fortement

, parfois fortement Vous n’avez pas pu arbitrer selon vos besoins personnels ou votre situation familiale

Ce genre de choix devrait pourtant revenir à l’épargnant. Or, de nombreuses personnes découvrent cette perte au moment de la liquidation de leur retraite, lorsqu’il est trop tard pour faire marche arrière.

Comment savoir si vous êtes concerné

Pas facile de s’y retrouver, surtout si votre contrat d’épargne retraite date de plusieurs années et que vous ne l’avez pas actualisé. Pour faire simple, voici quelques indices utiles :

Votre contrat a été souscrit avant 2019 par votre employeur

par votre employeur Vous avez quitté l’entreprise mais l’épargne reste chez l’assureur initial sans que vous ayez modifié les options

mais l’épargne reste chez l’assureur initial sans que vous ayez modifié les options Vous n’avez jamais été sollicité pour adapter vos choix de sortie à la retraite

pour adapter vos choix de sortie à la retraite Le contrat ne mentionne pas clairement l’abandon de la clause de transfert automatique ou ne propose pas un libre choix des options à la sortie

Si vous cochez une ou plusieurs de ces cases, il est temps de retrouver ce contrat dans un tiroir ou via votre espace personnel chez l’assureur. Et ça vaut clairement le détour. À lire APL refusée pour 1€ d’écart : comment corriger une erreur de loyer déclarée

Que faire si votre contrat n’a pas été mis à jour

La première étape, c’est de contacter l’assureur qui gère votre ancien contrat. Demandez un relevé actualisé de vos droits, les options prévues au moment de la liquidation et la possibilité de modifier ces conditions. Si l’assureur refuse ou tarde à réagir, vous pouvez solliciter le médiateur de l’assurance ou passer par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

La bonne nouvelle, c’est que dans certains cas, vous pouvez encore transférer vos droits vers un contrat de type “PER individuel”, plus souple et mieux encadré. Cela permet de reprendre la main sur vos choix, et surtout, de récupérer toute la valeur de votre épargne sans qu’elle fonde au passage.

Bref, même si vous n’êtes pas encore à la retraite, jeter un œil aujourd’hui sur ce fameux contrat peut vous éviter bien des désillusions demain. C’est un de ces petits gestes administratifs qu’on repousse souvent, mais qui peuvent vraiment faire la différence sur votre futur pouvoir d’achat.