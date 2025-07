Inactif depuis 5 ans ? Votre PER sera bientôt géré automatiquement

Un changement discret mais important va bientôt concerner des milliers d’épargnants en France. Si vous avez ouvert un PER (Plan d’Épargne Retraite) et que vous ne vous en êtes pas occupé depuis plusieurs années, votre argent pourrait être transféré automatiquement vers une gestion pilotée, sans que vous ayez à bouger le moindre doigt.

Un coup de pouce pour les PER oubliés

Derrière cette réforme, une idée simple : inciter les épargnants à faire fructifier leur argent, même quand ils l’ont laissé dormir. À partir de l’été 2024, les PER restés inactifs depuis au moins cinq ans basculeront automatiquement en gestion pilotée. En clair, votre capital sera confié à des experts chargés d’investir votre argent pour le faire grandir, tout en adaptant le niveau de risque selon votre âge.

Le but, c’est évidemment de dynamiser l’épargne retraite. Trop souvent, les sommes sur ces plans dormaient sur des fonds peu performants, simplement parce que leurs titulaires ont oublié leur existence ou n’ont pas le réflexe de les suivre de près. Ce changement automatique s’appliquera uniquement aux PER individuels, pas aux PER collectifs proposés en entreprise.

Un changement automatique mais pas une décision irréversible

Si la démarche vise à optimiser le rendement pour les épargnants passifs, elle ne vous enferme pas pour autant dans une stratégie unique. En effet, vous restez totalement libre de revenir en arrière à tout moment. Un simple clic auprès de votre établissement suffit pour repasser en gestion libre et reprendre la main sur vos investissements.

Ce basculement est donc réversible et ne vous désengage pas de votre épargne retraite. Au contraire, cela peut être une occasion de s’y replonger et, pourquoi pas, de redéfinir vos objectifs à long terme. Si vous êtes jeune actif, la gestion pilotée peut être une solution pratique et efficace pour investir sans y penser tous les jours.

À quoi sert la gestion pilotée ?

Concrètement, la gestion pilotée consiste à confier la gestion de votre PER à un professionnel, qui va faire évoluer la répartition de vos placements selon votre horizon de départ en retraite. Plus vous êtes jeune, plus le gestionnaire privilégiera des supports dynamiques (ex : actions) susceptibles de rapporter davantage. En approchant de la retraite, le portefeuille devient plus prudent, pour sécuriser les gains engrangés.

À noter que tous les PER ne proposent pas forcément les mêmes profils de gestion pilotée. Il peut y avoir plusieurs options, du plus prudent au plus offensif. En général, la stratégie par défaut, appelée « horizon retraite« , s’ajuste automatiquement avec le temps.

Ce qu’il faut retenir :

Le transfert vers la gestion pilotée est automatique après 5 ans d’inactivité sur un PER individuel.

après 5 ans d’inactivité sur un PER individuel. L’épargnant est informé à l’avance et peut refuser ou modifier cette évolution .

à l’avance et peut . Le dispositif s’active dès l’été 2024 , sans démarches particulières de votre part.

, sans démarches particulières de votre part. Vous conservez toujours la possibilité de revenir à une gestion libre.

Une mesure qui veut du bien aux étourdis

Ce nouveau mécanisme va clairement impacter celles et ceux qui ont ouvert un PER un peu vite, souvent pour des raisons fiscales, puis laissé de côté par la suite. Plutôt malin, ce dispositif a pour objectif de réveiller ces comptes fantômes pour leur donner une vraie perspective de développement sur le long terme.

Pour les épargnants un peu distraits, c’est un coup de pouce bienvenu. Et pour celles et ceux qui suivent de près leurs finances, c’est aussi l’occasion de revoir leur stratégie de retraite. Finalement, tout le monde y trouve son compte. À lire Remariage et retraite : ce nouveau recalcul automatique peut réduire votre pension de réversion