Déclaration oubliée de compte à l’étranger : évitez l’amende avec ce rappel officiel de la DGFiP

“Une simple case mal cochée peut tout déclencher” : la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) rappelle que la déclaration de compte bancaire ouvert à l’étranger est toujours obligatoire, même s’il est vide ou inactif. Une règle pas toujours bien connue, qui peut pourtant coûter cher aux contribuables.

Une obligation à ne pas prendre à la légère

Chaque année, quand on remplit sa déclaration de revenus, il y a cette fameuse case 8UU. C’est elle qui concerne les comptes ouverts à l’étranger. Et selon la DGFiP, cette case reste à cocher même si le compte est vide, clôturé dans l’année ou s’il n’a pas bougé depuis des mois. L’administration fiscale insiste, car beaucoup de Français oublient ou ignorent cette exigence. Il suffit pourtant de l’avoir laissé actif à l’étranger, même sans mouvement, pour qu’il soit concerné par cette obligation de déclaration.

En clair : que ce soit un vieux compte PayPal, une néobanque européenne, ou un souvenir d’Erasmus toujours ouvert en Espagne, il doit être signalé. L’objectif principal de cette règle, c’est la transparence fiscale, pour éviter les soupçons de fraude ou de revenus cachés à l’étranger. Et la DGFiP n’est pas tendre avec ceux qui passent à côté : pas de déclaration, c’est une amende.

Un oubli qui peut coûter cher

La sanction pour une omission volontaire ou involontaire n’est pas anodine. Le montant ? 1 500 euros d’amende par compte non déclaré. Et ce chiffre peut même grimper à 10 000 euros si le compte se situe dans un État qui n’a pas signé d’accord d’échange automatique d’informations avec la France. Autant dire qu’un oubli peut avoir de lourdes conséquences sur le budget. À lire Travailler dans le médico-social : ces aides retraites régionales vont booster votre avenir

Ce que précise surtout la DGFiP, c’est que cet oubli est fréquent, surtout chez les contribuables qui pensent qu’un compte vide ou à l’étranger “pour voir” ne compte pas. Autre source de confusion : beaucoup pensent que les banques françaises ou plateformes comme Revolut ou N26 ne nécessitent pas de déclaration. Ce n’est pas le cas. Dès lors qu’elles ont un IBAN étranger, ces banques “en ligne” sont bien concernées par la déclaration.

Ce qu’il faut déclarer exactement

Pour éviter les erreurs, la DGFiP rappelle les cas soumis à l’obligation de déclaration. Un compte à l’étranger doit être déclaré s’il a été ouvert, détenu, utilisé ou seulement clôturé durant l’année fiscale.

Voici quelques exemples de comptes concernés :

Un compte bancaire classique dans une banque étrangère (ex. : Banque belge, espagnole, etc.)

(ex. : Banque belge, espagnole, etc.) Un compte de type PayPal ou Wise s’il est rattaché à un IBAN étranger

s’il est rattaché à un IBAN étranger Un compte en cryptomonnaies ouvert sur une plateforme étrangère (hors Union européenne)

ouvert sur une plateforme étrangère (hors Union européenne) Les néobanques comme N26 ou Revolut , dès lors qu’elles utilisent un compte basé hors de France

, dès lors qu’elles utilisent un compte basé hors de France Les anciens comptes étudiants ouverts lors d’un séjour Erasmus ou d’un PVT (même sans solde)

Il faut aussi penser à fermer les comptes qu’on n’utilise plus, car tant qu’ils sont ouverts, ils doivent être déclarés chaque année, même sans mouvement.

Comment faire la déclaration facilement

Le formulaire à remplir est le n° 3916. Il est accessible directement dans la déclaration en ligne, généralement à partir du parcours dédié aux cases complémentaires, comme celle des revenus exceptionnels ou des réductions d’impôts. On y indique simplement les coordonnées de la banque, la date d’ouverture et éventuellement de clôture, ainsi que le type de compte détenu. À lire Inactif depuis 5 ans ? Votre PER sera bientôt géré automatiquement

Bonne nouvelle, si vous rectifiez rapidement une déclaration incomplète et que vous êtes de bonne foi, l’administration peut se montrer clémente. Autant dire que mieux vaut prévenir que guérir, et vérifier chaque année cette fameuse case 8UU pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Un rappel utile donc, surtout à l’heure où les applications bancaires fleurissent et où l’on peut très facilement ouvrir un compte en quelques clics, parfois sans se souvenir de l’avoir fait six mois plus tard.