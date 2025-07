Travailler dans le médico-social : ces aides retraites régionales vont booster votre avenir

Bonne nouvelle pour les professionnels du médico-social : certaines régions décident d’aller plus loin pour soutenir celles et ceux qui prennent soin des autres au quotidien. Concrètement, elles versent désormais une participation directe à l’épargne retraite des salariés du secteur, histoire de valoriser leur engagement et de favoriser leur stabilité.

Un coup de pouce bienvenu pour fidéliser les équipes

Depuis plusieurs années déjà, le secteur médico-social connaît des difficultés de recrutement et de fidélisation. Les métiers sont exigeants, souvent mal rémunérés, et le manque de personnel se fait cruellement sentir. Pour tenter d’inverser la tendance, certaines collectivités locales ont décidé d’intervenir directement sur un levier rarement activé : le soutien à l’épargne retraite.

C’est le cas notamment de la région Île-de-France, de la région Centre-Val de Loire et de quelques départements comme la Loire ou le Gard. Ces collectivités versent directement une aide financière annuelle sur les plans de retraite de certains salariés du médico-social, en partenariat avec les employeurs. L’idée, c’est de rendre ces métiers plus attractifs sur le long terme.

Les structures concernées : des établissements sociaux et médico-sociaux souvent privés à but non lucratif, comme les EHPAD, foyers pour personnes handicapées ou centres d'accueil. Un vrai boost pour les agents du secteur, souvent oubliés des dispositifs classiques de soutien.

Comment ça fonctionne concrètement ?

L’aide prend la forme d’un complément versé sur un plan d’épargne retraite collectif (le fameux PERCO ou son équivalent actuel, le PERECOL). Cette participation vient s’ajouter aux versements réalisés par les employeurs et les salariés eux-mêmes, si ces derniers le souhaitent. Ces plans sont gérés par des organismes comme Klesia ou AG2R La Mondiale.

Le montant de l’aide varie selon les régions, généralement autour de 300 à 500 € par salarié et par an. Ce n’est pas énorme, mais c’est loin d’être anecdotique, surtout si cela rend les métiers un peu plus “durables” financièrement et humainement.

Quelques conditions peuvent s’appliquer : les salariés doivent souvent justifier d’un contrat à durée indéterminée ou d’un certain volume horaire annuel pour en bénéficier. Pas de panique, les employeurs concernés reçoivent en général les consignes nécessaires pour informer leurs équipes.

Quelles régions ont déjà lancé le dispositif ?

Voici quelques exemples concrets de ce soutien régional :

En Île-de-France , une aide de 450 € par salarié est versée une fois par an depuis 2023 pour les professionnels éligibles dans certaines structures.

, une aide de est versée une fois par an depuis 2023 pour les professionnels éligibles dans certaines structures. Le département de la Loire a lancé un dispositif similaire en partenariat avec une mutuelle , ciblant notamment les aides-soignants et accompagnants éducatifs et sociaux.

a lancé un dispositif similaire en partenariat avec une , ciblant notamment les et et sociaux. En Centre-Val de Loire, le projet est en phase pilote, mais devrait s’étendre à tout le territoire régional d’ici 2025.

Chaque région adapte le programme selon ses besoins locaux et ses moyens. L'objectif commun : valoriser davantage ces métiers pourtant essentiels et encourager les jeunes à s'y engager.

Pourquoi c’est une démarche qui compte

Cette aide à l’épargne retraite, ce n’est pas simplement un bonus : c’est une façon de reconnaître la fidélité et l’engagement des professionnels du soin et de l’accompagnement. On parle ici de métiers au cœur du lien social, souvent dans l’ombre, et dont les conditions de travail sont parfois éprouvantes.

Avec ce type d’initiative, les régions montrent qu’elles peuvent jouer un vrai rôle dans l’attractivité des carrières. Et dans un contexte où les départs sont nombreux et les vocations rares, ce genre de petits gestes peut faire toute la différence.

Si vous travaillez dans le médico-social, ça vaut le détour de vérifier si votre région fait partie du dispositif. Votre employeur ou votre mutuelle peuvent en général vous en dire plus. Profiter d’un soutien à l’épargne, c’est toujours bon à prendre, surtout quand on donne déjà beaucoup au quotidien.