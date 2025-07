Contrats courts répétés : comment éviter la chute de moitié des indemnités chômage

À partir de décembre 2024, de nouvelles règles vont bouleverser les conditions d’indemnisation chômage pour certains salariés. Si vous enchaînez fréquemment les contrats courts, préparez-vous à des changements importants : votre allocation pourrait être réduite de moitié. Explications sur ce qui va réellement changer, qui est concerné et pourquoi.

Une réforme qui cible les contrats courts récurrents

Ce sont surtout les salariés du privé qui enchaînent les contrats courts (CDD ou intérim) sur une période limitée qui vont être touchés. À partir du 1er décembre 2024, ceux qui n’ont travaillé que moins de 5 jours sur au moins six mois dans les 12 derniers mois verront leur indemnisation chômage divisée par deux.

Pour dire les choses clairement : si vous aviez droit à 50 euros par jour, vous n’en recevrez plus que 25. C’est une baisse très nette, et certains précaires y voient déjà une forme de pénalité déguisée pour avoir accepté des missions de courte durée.

Cette logique remet en question un principe très ancré en France : celui de la solidarité face au chômage, quel que soit le parcours professionnel. Et forcément, ça coince dans les secteurs où le contrat court est la norme plutôt que l'exception.

Pourquoi une telle mesure maintenant ?

Le gouvernement justifie cette réforme par son objectif de “renforcer l’incitation à la reprise d’emploi durable”. En résumé, l’idée, c’est d’encourager davantage les salariés à privilégier des contrats longs plutôt que de multiplier les missions de quelques jours, jugées trop instables et coûteuses pour le système.

Autre argument avancé : les contrats courts répétés ont déjà un coût élevé pour l’assurance chômage. En effet, ces travailleurs alternent périodes d’activité et de chômage, cumulant parfois les indemnités tout en travaillant par intermittence, ce qui finit par peser sur les finances publiques.

Mais cette logique économique est loin de convaincre tout le monde.

Les secteurs les plus touchés ? L’événementiel, l’hôtellerie, la culture…

Sans surprise, ce sont les métiers dits “discontinus” qui vont être les plus pénalisés. On parle ici de l’hôtellerie-restauration, de l’événementiel, du bâtiment, de la sécurité privée et surtout du monde de la culture et du spectacle. Ces secteurs, qui dépendent énormément des extras, des saisons et des missions très courtes, risquent d’être en première ligne.

Dans beaucoup de cas, les salariés concernés n'ont pas choisi cette instabilité, elle fait partie du fonctionnement même de leur profession. Et pour ceux qui ont déjà des revenus précaires, cette réforme pourrait être un vrai coup dur.

Certains syndicats y voient même une forme d'injustice structurelle : plutôt que de lutter contre l'usage abusif des contrats courts par les employeurs, on sanctionne les travailleurs les plus fragiles.

Certains syndicats y voient même une forme d’injustice structurelle : plutôt que de lutter contre l’usage abusif des contrats courts par les employeurs, on sanctionne les travailleurs les plus fragiles.

Comment savoir si on est concerné ?

Pour savoir si vous serez touché, il faut regarder votre historique de travail sur les 12 mois précédents la fin de votre dernier contrat. Si vous avez exercé une activité pendant moins de 5 jours sur au moins six des douze derniers mois, vous entrez dans les nouvelles règles.

Voici un exemple concret : si vous avez eu un CDD de deux jours en janvier, un de trois en mars, un de quatre en mai, ainsi de suite, et ce sur six mois différents, alors bingo… enfin, façon de parler. Vous basculez dans la nouvelle catégorie de demandeurs d’emploi moins bien indemnisés.

Même si vous avez cumulé les heures ou multiplié les employeurs, ce sont bien les jours travaillés dans chaque mois qui comptent, et non pas le volume global d’activité.

Les réactions sont partagées

Du côté du gouvernement, on insiste sur le fait qu’un système juste doit aussi encourager la stabilité et la reprise d’un emploi durable. Mais les syndicats, eux, dénoncent un “durcissement de trop” qui risque d’appauvrir une partie déjà fragile du salariat.

Plusieurs organisations, dont la CFDT et la CGT, ont d’ailleurs annoncé leur intention de contester cette disposition, qui s’inscrit dans un chantier plus vaste de réforme de l’assurance chômage entamé depuis plusieurs années.

Certains professionnels appellent aussi à des mesures complémentaires : par exemple, mieux encadrer les entreprises qui abusent des contrats courts ou créer un statut plus protecteur pour les travailleurs à activité intermittente.

Ce qu’on peut retenir :

Dès décembre 2024 , certaines indemnités chômage seront divisées par deux .

, certaines indemnités chômage seront . Sont concernés : ceux qui ont travaillé moins de 5 jours sur au moins 6 mois différents .

: ceux qui ont travaillé sur au moins . Les métiers à activité discontinue sont particulièrement exposés .

à activité sont particulièrement . Une controverse s’installe entre logique budgétaire et justice sociale.

Si vous êtes dans ce cas, ou si vous avez dans votre entourage quelqu’un concerné, le mieux reste de s’informer au plus vite sur les dispositifs d’accompagnement, les recours possibles et les alternatives pour limiter l’impact. Ce n’est pas une mince affaire, mais anticiper, dans ce contexte, c’est vraiment devenu essentiel.