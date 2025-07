SMIC trop faible ? Pourquoi l’augmentation ne suffit toujours pas selon la Cour des comptes

Malgré une hausse automatique du SMIC au 1ᵉʳ janvier 2024, la Cour des comptes alerte : cette revalorisation ne suffit pas à protéger les salariés les plus modestes contre la baisse du pouvoir d’achat. Dans un contexte marqué par l’inflation, cet ajustement serait en réalité très en dessous des attentes.

Le SMIC progresse, mais pas assez vite

Chaque année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est revalorisé mécaniquement, en fonction de l’inflation. Cette revalorisation suit une formule précise : elle prend en compte les prix à la consommation hors tabac pour les 20 % de ménages ayant les revenus les plus faibles. Pour 2024, le SMIC a été augmenté de 1,13 %, passant à 1 398,70 euros nets mensuels pour 35 heures.

Mais selon un récent rapport de la Cour des comptes, cette hausse reste insuffisante face aux hausses réelles des dépenses des ménages. Le problème, c’est que si les prix explosent dans certains secteurs clés comme l’alimentation ou l’énergie, le SMIC, lui, n’évolue pas avec la même intensité. Résultat : même avec une augmentation officielle, les smicards perdent du terrain.

Le pouvoir d’achat des travailleurs pauvres continue de s’éroder

Ce que pointent les magistrats de la Cour des comptes, c’est que l’indice utilisé pour revaloriser le SMIC ne reflète pas fidèlement ce que vivent au quotidien les salariés concernés. La méthode actuelle lisse des moyennes et ne tient pas compte des postes de dépenses sur lesquels les ménages modestes subissent le plus de pression. Typiquement, les factures énergétiques et les arrivées en caisse au supermarché leur pèsent bien plus proportionnellement. À lire Pensions trop faibles : pourquoi la hausse AGIRC-ARRCO inquiète les retraités modestes

La Cour souligne aussi que de plus en plus de travailleurs doivent cumuler les emplois ou bénéficier d’aides sociales pour garder un niveau de vie décent. Autrement dit, leur emploi ne suffit plus à les faire vivre correctement. C’est un paradoxe inquiétant à l’heure où l’on parle beaucoup de “valoriser le travail”.

Une révision du mode de calcul à l’étude

Face à cette impasse, plusieurs économistes et syndicats préconisent de revoir en profondeur le mode de calcul du SMIC. La Cour des comptes suggère d’ailleurs dans son rapport d’envisager une revalorisation partiellement discrétionnaire, c’est-à-dire décidée manuellement par le gouvernement sur la base d’éléments plus larges que la simple inflation.

Cela permettrait de mieux tenir compte de facteurs comme :

L’évolution du coût de la vie réelle dans certaines régions

dans certaines régions Le niveau de vie des familles avec enfants

des familles avec enfants Le prix du logement, devenu un poids très lourd dans le budget des ménages

Mais là aussi, c’est un débat sensible. Le gouvernement voit d’un œil prudent toute décision qui risquerait de fragiliser les entreprises, en particulier les petites structures, qui sont nombreuses à rémunérer au SMIC. D’un autre côté, maintenir des millions de personnes dans une précarité silencieuse devient aussi un enjeu social majeur.

Un sentiment d’abandon chez les premiers concernés

Pour beaucoup de travailleurs payés au SMIC, cette nouvelle hausse a de quoi laisser un goût amer. On parle souvent d’une “revalorisation qui déçoit tout le monde” car elle donne l’illusion d’un progrès, sans corriger les vrais déséquilibres. Les salariés au minimum légal ont l’impression de faire partie des oubliés du pouvoir d’achat. À lire Contrats courts répétés : comment éviter la chute de moitié des indemnités chômage

Plusieurs témoignages de terrain relayés par les syndicats parlent de personnes qui doivent renoncer à certains repas, vivre en colocation par défaut ou emprunter pour acheter une voiture d’occasion. La réalité, c’est qu’une augmentation de 15 euros par mois ne suffit pas à absorber les augmentations de carburant ou de logement. C’est même perçu comme un cache-misère par certains.

Aujourd’hui, alors que près de 3 millions d’actifs sont directement concernés par le SMIC, la question de sa revalorisation réelle reste à la croisée des chemins entre contraintes économiques et justice sociale. Et c’est un sujet qui mérite qu’on s’y attarde.