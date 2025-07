Pensions trop faibles : pourquoi la hausse AGIRC-ARRCO inquiète les retraités modestes

Ce n’est pas la bonne nouvelle qu’attendaient de nombreux retraités. Les pensions complémentaires versées par le régime Agirc-Arrco ne vont pas suivre l’inflation cette année encore. Une annonce qui risque de peser un peu plus sur le budget des retraités aux revenus modestes.

Une revalorisation en décalage avec la réalité

L’annonce est tombée discrètement, mais elle fait déjà grincer des dents : l’Agirc-Arrco prévoit d’augmenter les pensions complémentaires de 4,6 % en novembre 2024. Sur le papier, une hausse, certes. Mais en réalité, elle restera en dessous de l’inflation attendue sur l’année, estimée à 5 %. Concrètement, les retraités vont encore perdre en pouvoir d’achat.

Cette situation n’est pas nouvelle. Depuis plusieurs années, l’évolution des pensions complémentaires suit difficilement celle des prix à la consommation. En 2023 déjà, la revalorisation n’avait pas suffit à compenser la hausse du coût de la vie. Résultat, les retraités les plus modestes peinent à couvrir leurs dépenses du quotidien, entre énergie plus chère, prix alimentaires en hausse et santé qui coûte de plus en plus.

Pourquoi une hausse limitée des pensions ?

Le régime Agirc-Arrco, qui couvre la majorité des salariés du secteur privé, s'est fixé une règle stricte : ne pas indexer automatiquement les pensions sur l'inflation. La décision finale revient chaque année aux partenaires sociaux, qui pilotent le régime. Leur objectif affiché est de préserver les équilibres financiers à long terme. En clair, ils préfèrent une hausse modérée aujourd'hui pour éviter un déficit demain.

Mais cette stratégie, aussi prudente soit-elle sur le plan comptable, a un effet bien concret : elle fragilise encore une fraction déjà vulnérable des retraités français. Surtout les femmes, souvent pénalisées par des carrières incomplètes, ou les personnes ayant eu des emplois peu qualifiés. Pour beaucoup, chaque euro compte vraiment.

Des revendications de plus en plus pressantes

Face à cette nouvelle désindexation, les syndicats montent au créneau. La CFTC, la CGT ou encore Force Ouvrière dénoncent une politique injuste qui creuse les inégalités entre les retraités. Ils réclament une revalorisation au moins égale à l’inflation, voire un rattrapage pour les années précédentes.

Plus globalement, les partenaires sociaux sont aussi sous pression pour rendre le système plus lisible. La différence entre retraite de base, gérée par la Sécurité sociale, et retraite complémentaire, souvent perçue comme secondaire, ajoute de la complexité. Pourtant, cette “complémentaire” peut représenter jusqu’à 40 % de la pension chez certains retraités. C’est loin d’être accessoire.

Comment les retraités peuvent-ils s’adapter ?

Certains retraités n’ont pas d’autre choix que de trouver des solutions pour améliorer leur situation. Cela peut passer par des aides publiques comme l’ASPA (ex-minimum vieillesse) ou des dispositifs locaux, souvent mal connus. Il est parfois aussi possible de cumuler emploi et retraite, même à temps très partiel.

Voici quelques pistes que certains explorent aujourd'hui :

Se renseigner auprès de la CARSAT et du CCAS de sa commune pour connaître les aides accessibles.

accessibles. Vérifier les conditions d’un cumul emploi-retraite selon son ancien statut professionnel.

selon son ancien statut professionnel. Réévaluer ses droits à l’ APL ou à d’autres aides logement .

. Profiter des dispositifs de transport et de santé spécifiques aux plus de 65 ans.

Bien sûr, ces solutions ne remplacent pas une revalorisation digne de ce nom. Mais elles peuvent alléger un peu la charge, au moins temporairement.

Une vigilance toujours nécessaire

En attendant, les prochaines négociations entre syndicats et patronat prévues à l’automne seront scrutées de près. Beaucoup espèrent un geste symbolique ou un ajustement si l’inflation reste forte dans les mois à venir. En attendant, pour les retraités les plus modestes, chaque revalorisation qui n’atteint pas l’inflation, même légère, reste un vrai coup dur.