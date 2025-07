Remariage et retraite : ce nouveau recalcul automatique peut réduire votre pension de réversion

À partir de cette année, les choses changent pour de nombreuses personnes qui touchent une pension de réversion. L’Assurance retraite a annoncé que ce droit sera désormais recalculé automatiquement en cas de remariage. Une évolution importante qui pourrait impacter vos revenus sans que vous ayez à faire une démarche.

Le recalcul automatique concerne déjà certains cas

Jusqu’ici, le remariage avait déjà une influence sur le versement d’une pension de réversion, mais ce n’était pas forcément automatique. L’administration comptait souvent sur les assurés pour signaler leur changement de situation. Résultat : certaines pensions continuaient d’être versées alors qu’elles n’étaient plus dues. D’autres pouvaient même découvrir un trop-perçu bien des années plus tard, à rembourser.

Dorénavant, l’Assurance retraite a décidé de passer à un recalcul systématique. Elle précise que la situation matrimoniale sera prise en compte automatiquement grâce aux données de l’état civil. Si vous vous remariez, vos droits à la pension de réversion seront donc réévalués sans que vous ayez besoin de le demander ni d’en informer qui que ce soit. Autrement dit, vous ne pourrez plus “passer entre les mailles du filet”.

Concrètement, qu’est-ce que ça change pour vous ?

La pension de réversion concerne généralement les veuves et veufs de personnes décédées ayant cotisé à la retraite de base. Pour y avoir droit, il faut remplir certaines conditions – notamment de ressources – et ne pas être remarié. Si vous décidez de refaire votre vie, cela peut donc remettre en cause le maintien de ces versements. À lire Pensions trop faibles : pourquoi la hausse AGIRC-ARRCO inquiète les retraités modestes

Avec ce nouveau système automatisé, les changements vont s’appliquer plus rapidement. Vous pourriez voir votre pension réduite voire supprimée peu de temps après votre remariage. À l’inverse, si vous étiez divorcé et que vous n’aviez jamais fait la demande, la réforme pourrait aussi permettre à certaines personnes de bénéficier d’un versement régularisé plus vite. Mais attention, ça va surtout dans le sens d’une surveillance renforcée.

L’objectif de cette mesure, selon l’Assurance retraite, est d’assurer davantage d’équité et de transparence dans la gestion des droits. Fini les longues démarches ou les oublis involontaires, mais aussi les situations de cumul injustifié.

Les bonnes pratiques à adopter

Même si le système se veut automatisé, il reste important de bien s’informer si vous touchez une pension de réversion. Certains réflexes peuvent vous éviter de mauvaises surprises :

Vérifiez régulièrement votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr

votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr En cas de changement de situation (mariage, PACS, séparation…), pensez à mettre à jour vos informations dans les autres régimes dont vous relevez (Agirc-Arrco, fonction publique…)

dans les autres régimes dont vous relevez (Agirc-Arrco, fonction publique…) Si vous avez un doute, contactez directement votre caisse de retraite pour éclaircir vos droits

Ce genre d’ajustement peut sembler technique, mais il a souvent un effet majeur sur le quotidien, surtout pour les personnes seules ou avec des revenus modestes. En bref, mieux vaut garder un œil sur ces nouvelles règles, car comme le dit si bien l’administration : “vous n’y échapperez pas cette fois”.