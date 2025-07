Taxe secondaire en hausse : comment éviter de payer plus dans votre commune

Posséder une résidence secondaire dans un village de charme ou en bord de mer, c’est sympa… mais ça coûte de plus en plus cher. D’après les données officielles, plusieurs communes françaises ont décidé d’augmenter la taxe d’habitation sur ces logements, et parfois de façon assez marquée. On vous explique pourquoi et surtout, où ça va piquer.

De plus en plus de communes utilisent le levier fiscal

Depuis la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales, il ne reste que les propriétaires de résidences secondaires qui la paient encore. Et avec l’inflation, des collectivités locales en mal de recettes ont décidé de s’emparer de cette marge de manœuvre pour ajuster leur fiscalité. Résultat : selon les données publiées par la Direction générale des finances publiques (DGFiP), ils sont de plus en plus nombreux à augmenter le taux de majoration.

Ce dispositif, autorisé dans les zones tendues où la demande en logement dépasse largement l’offre, donne la possibilité aux villes d’ajouter une surtaxe à la taxe d’habitation sur les logements non permanents. Jusqu’ici souvent limitée à 20 %, cette majoration peut désormais grimper jusqu’à 60 %. Et certaines n’ont pas hésité une seconde à aller jusqu’au plafond.

Les communes concernées en 2024 : attention, ça grimpe vite

D’après les chiffres officiels relayés ce printemps, 3 399 communes sont autorisées cette année à appliquer cette surtaxe. Et parmi elles, 1 289 ont effectivement décidé de la mettre en œuvre. Ce qui est intéressant, c’est que sur ces près de 1 300 communes décidées à instaurer ou à renforcer la surtaxe, 42 % sont allées directement au maximum, à savoir +60 %. À lire Demandeur d’emploi en reconversion ? Ces régions offrent jusqu’à 1500 € sans que vous le sachiez

Cela concerne majoritairement des villes où la tension immobilière est bien réelle, et où les résidences secondaires se multiplient parfois au détriment des locaux qui peinent à se loger. Parmi les zones les plus actives sur le sujet, on retrouve :

Le littoral breton et atlantique

et atlantique Le Pays basque et la Côte d’Azur

et la Côte d’Azur Plusieurs grands sites touristiques comme Le Mont-Saint-Michel ou les abords du bassin d’Arcachon

comme Le Mont-Saint-Michel ou les abords du bassin d’Arcachon Certaines stations de montagne prisées

Dans certaines petites communes très touristiques, cette hausse peut vraiment faire la différence entre un budget vacances raisonnable et un coup de massue pour les propriétaires non-résidents. Bref, si vous pensiez profiter tranquillement d’un pied-à-terre pour vos week-ends sans frais supplémentaires, mauvaise surprise à la clé.

Pourquoi ces hausses visent les résidences secondaires

L’idée n’est pas de taxer pour taxer. Les communes avancent un objectif clair : réduire la pression sur l’immobilier local en incitant certains propriétaires à libérer leurs logements. Avec une hausse des loyers et des prix à l’achat dans ces communes, souvent petites mais très touristiques, les locaux galèrent à se loger toute l’année. En frappant un peu plus fort au portefeuille, les municipalités espèrent compenser ce déséquilibre.

Il faut aussi dire que cette surtaxe devient un levier important pour les finances locales. Contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont pas toujours les « grosses villes » qui en profitent. Des villages de moins de 3 500 habitants se retrouvent eux aussi en forte tension. Une façon de rebooster le budget communal sans forcément augmenter la taxe foncière pour tous.

Ce qu’il faut vérifier si vous êtes concerné

Si votre logement n’est pas votre résidence principale et qu’il se situe dans une zone tendue, mieux vaut vérifier si votre commune applique la majoration. Vous pouvez consulter cela directement sur le site officiel des impôts, ou via les délibérations locales (souvent publiées sur le site de la mairie). Et attention, le taux peut changer d’une année à l’autre. À lire Remariage et retraite : ce nouveau recalcul automatique peut réduire votre pension de réversion

Pour les investisseurs ou les familles qui ont hérité d’une maison en province, c’est un point à surveiller de près. Une hausse de 60 % sur une taxe d’habitation, ce n’est pas anodin, surtout si le logement n’est occupé que quelques semaines par an. Cela peut vraiment peser sur le budget.

Certaines communes envisagent même d’étendre encore ce dispositif ou de le cumuler avec d’autres leviers fiscaux si l’impact sur le logement local reste limité. Affaire à suivre donc si vous aimez passer vos étés dans votre maison de vacances… ça pourrait vous coûter un peu plus cher qu’avant.