Perte réelle de pouvoir d’achat : pourquoi le Livret A vous appauvrit sans que vous le sachiez

Vous pensiez protéger votre épargne en la plaçant sur votre Livret A ? C’est en réalité tout l’inverse, alerte un économiste, pour qui ce placement star des Français fait doucement fondre le pouvoir d’achat. Une érosion discrète mais bien réelle, causée par l’inflation et un taux gelé jusqu’en 2025.

Le Livret A, un refuge… en apparence

Avec plus de 343 milliards d’euros placés début 2024, le Livret A reste le chouchou des Français. Il faut dire qu’il cumule les atouts sur le papier : aucun risque, défiscalisé et facilement accessible, c’est une épargne simple et rassurante. On y dépose souvent son argent de précaution, celui qu’on veut pouvoir retirer sans stress en cas de pépin ou de projet coup de cœur.

Mais derrière cette image sécurisante se cache une réalité moins rose. Selon plusieurs économistes, dont Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne, le rendement du Livret A est aujourd’hui dépassé par la hausse des prix. Et c’est là que le bât blesse.

Un rendement trop bas face à l’inflation

Depuis août 2022, le taux du Livret A est à 3 %. Ce chiffre pourrait sembler correct… sauf que l’inflation, elle, tournait encore autour de 4,9 % en 2023. Résultat : ce que vous gagnez en intérêts est en réalité grignoté, lentement mais sûrement, par l’augmentation du coût de la vie. À lire Demandeur d’emploi en reconversion ? Ces régions offrent jusqu’à 1500 € sans que vous le sachiez

Autrement dit, si vous aviez 10 000 euros sur votre Livret A l’an dernier, vous avez gagné 300 euros d’intérêts. Mais ces 10 300 euros ont perdu de leur valeur réelle face à l’inflation. Vous pouvez donc acheter moins aujourd’hui que vous ne l’auriez fait il y a un an. C’est ce que Philippe Crevel appelle l’érosion silencieuse du pouvoir d’achat de l’épargne.

Et ce n’est pas fini, car le taux du Livret A est gelé à 3 % jusqu’en janvier 2025. Même si l’inflation diminue un peu, l’écart reste là. Ce qui veut dire que chaque mois, une partie de votre portefeuille fond sans que vous ne vous en rendiez forcément compte.

Quelles alternatives plus avantageuses ?

Face à ce constat, faut-il abandonner le Livret A pour de bon ? Pas forcément. Il garde son utilité pour une épargne de sécurité rapidement disponible. Mais ce n’est clairement pas la meilleure option si vous cherchez à faire fructifier vos économies sur le moyen ou long terme.

Voici quelques pistes à explorer si vous êtes prêt à diversifier un peu :

Le Livret d’épargne populaire (LEP), qui offre un taux plus élevé (jusqu’à 6 % début 2024), à condition d’être éligible .

(jusqu’à 6 % début 2024), à condition d’être . L’assurance-vie en fonds euros, avec un rendement souvent supérieur à celui du Livret A, même s’il faut laisser son argent quelques années pour en profiter pleinement .

à celui du Livret A, même s’il faut quelques années pour en . Le Plan épargne logement (PEL), pour préparer un achat immobilier tout en gardant une rémunération stable .

tout en gardant une . Des placements en actions via un Plan épargne en actions (PEA), plus risqués, mais aussi plus rémunérateurs à long terme.

Bref, même si le Livret A reste un “placement réflexe”, il ne faut pas se reposer uniquement sur lui. En diversifiant un peu, on peut mieux lutter contre l’inflation et préserver son pouvoir d’achat. Et ça, ça vaut le détour. À lire Taxe secondaire en hausse : comment éviter de payer plus dans votre commune