Salaire trop bas en grande surface ? Ce que je gagne vraiment à mi-temps en 2025

Travailler à mi-temps en grande surface n’offre pas toujours la stabilité qu’on espère. Sophie, 34 ans, est caissière dans un supermarché de province. Elle a accepté de nous dévoiler, sans filtre, combien elle gagne réellement chaque mois en 2025, entre salaire de base, primes et 13e mois… pas toujours glorieux.

Un poste à mi-temps, mais pas moitié moins de contraintes

Sophie commence tôt, parfois dès 6h du matin, et finit souvent à 13h ou 14h. Son contrat à 20h par semaine représente officiellement un mi-temps. Mais dans les faits, les plages horaires imposées restent tout aussi contraignantes qu’à temps plein. “Je dois quand même être dispo toute la semaine, y compris un samedi sur deux, donc difficile de cumuler avec autre chose sans que les plannings se chevauchent” dit-elle.

En 2025, son taux horaire brut s’élève à 11,65 euros, soit juste au-dessus du SMIC. Pourtant, avec seulement 86 à 90 heures travaillées par mois, la somme versée à la fin du mois n’est pas bien épaisse.

Un salaire de base autour de 920 euros nets par mois

Concrètement, Sophie reçoit environ 1 150 euros bruts sur sa fiche de paie chaque mois. Ce qui lui fait à peine 920 euros nets une fois les charges retirées. C'est peu, d'autant plus que ce montant varie légèrement d'un mois à l'autre selon les horaires, les dimanches travaillés ou non, et les éventuelles absences.

Il existe bien quelques primes, mais elles ne changent pas fondamentalement la donne. “Je touche environ 35 euros quand je travaille un dimanche, et des décotes aussi si je suis en retard ou si je prends un congé, donc c’est toujours fragile” confie-t-elle.

Ces petites compensations qui gonflent (un peu) la fiche de paie

Le seul moment où Sophie voit sa paie grimper légèrement, c’est pendant les fêtes. En décembre, les heures supplémentaires et les jours fériés travaillés finissent par se cumuler. Mais la vraie déception est arrivée quand elle a découvert le montant de son 13e mois cette année.

“Je m’étais dit que ça allait enfin me permettre de souffler un peu financièrement. Mais franchement, je n’avais jamais vu un 13e mois aussi faible : à peine 320 euros nets. Ce n’est même pas une semaine de vacances ou une réparation de voiture.”

Elle explique que le 13e mois est calculé au prorata du temps de présence et du nombre d’heures. Donc avec un mi-temps, difficile d’attendre mieux.

Voici un aperçu des éléments qu'elle touche en 2025 :

Salaire de base brut mensuel : environ 1 150 €

Net perçu : autour de 920 €

Primes de dimanche travaillé : 30 à 40 €/dimanche

Prime d'ancienneté (7 ans dans l'entreprise) : 25 €/mois

Prime annuelle (13e mois) : environ 320 € nets

Un job stable, mais pas un vrai filet de sécurité

Sophie garde tout de même son poste en grande surface pour la stabilité. “J’ai essayé de passer à temps plein, mais il n’y a pas de place pour l’instant. Et puis j’ai deux enfants, donc je préfère m’occuper d’eux l’après-midi. Cela reste un compromis acceptable pour le moment.”

Elle admet aussi que malgré la faiblesse du revenu, elle apprécie l’ambiance du magasin et la relation avec les collègues. “On se soutient entre nous et on connaît bien nos clients, c’est ce qui rend le quotidien plus agréable. Mais clairement, il ne faut pas compter là-dessus pour mettre de l’argent de côté.”

Alors, lorsqu’on pense que les métiers du commerce sont “faciles” ou “sans pression”, le témoignage de Sophie montre à quel point la réalité est tout autre. Avec un mi-temps payé au SMIC et un 13e mois qui ne fait pas rêver, vivre correctement demande des trésors d’organisation… et beaucoup de patience.