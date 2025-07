Assistante maternelle avec 3 enfants : son revenu réel et pourquoi elle garde son indépendance

Elle vit à la campagne, garde trois enfants tous les jours de la semaine, et jongle entre couches, goûters, et rituels dodo. Assistante maternelle agréée depuis sept ans, Julie nous partage sans détour son quotidien, son rapport à l’argent et ce que représente pour elle ce métier profondément humain mais souvent sous-estimé.

Le choix d’un métier tourné vers les autres

Julie, 36 ans, a quitté son poste dans la grande distribution il y a presque dix ans. À l’époque, le rythme effréné et le manque de sens dans son travail commençaient à lui peser. Elle cherchait un équilibre différent, un environnement plus humain aussi, où elle pourrait être à la maison pour élever ses propres enfants.

C’est en voyant d’autres femmes de son village devenir assistantes maternelles qu’elle s’est renseignée. “Je trouvais ça top de pouvoir gagner sa vie tout en restant chez soi, et puis j’aime les enfants depuis toujours, alors ça m’a tout de suite parlé.” Une fois formée et agréée par la PMI de son département, elle ouvre officiellement sa maison à trois petits bouts.

Trois accueils, cinq jours par semaine

Elle accueille actuellement trois enfants âgés de 10 mois à 3 ans, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. « Certains jours, je commence très tôt, parfois à 6 h 45. Et je finis souvent à 19 h, une fois les parents partis. » Cela représente plus de 50 heures par semaine, sans compter la préparation des activités, les repas ou le nettoyage.

Mais Julie en est consciente : ces heures parties en dents de scie ne sont pas toutes rémunérées. “Je ne compte plus mes heures mais je tiens à mon indépendance. Et je sais pourquoi je le fais.” Selon elle, il faut aimer profondément ce métier pour s’y engager, car il demande une organisation sans faille, beaucoup de patience, et une vraie disponibilité émotionnelle. “Les enfants sentent tout. Il faut être là à 100 %, même quand on est fatiguée.”

Un revenu variable mais stable

Le nerf de la guerre, évidemment, ce sont les revenus. Julie n’a pas peur de donner des chiffres concrets, car elle aimerait que le grand public comprenne mieux cette réalité.

Avec trois enfants à temps plein, elle déclare en moyenne 2 200 euros net par mois. Ce chiffre peut varier légèrement selon les absences ou les congés. “Avec les parents, on établit un contrat qui fixe un forfait mensuel, donc c’est plutôt stable. Je suis payée même pendant mes congés, ce qui est sécurisant.”

Cependant, elle précise que ce montant inclut aussi de nombreuses charges : entretien du matériel, électricité, chauffage… et surtout, le fait qu’elle n’a pas :

de tickets restaurant

pas de primes

pas de treizième mois

"C'est un revenu correct pour une personne seule, mais il faut savoir gérer en fonction des périodes plus creuses."

Julie valorise aussi le fait de cotiser pour sa retraite et d’être protégée socialement comme une salariée classique via Pajemploi, le service dédié aux parents employeurs.

Une liberté précieuse, malgré les défis

Ce qui la séduit le plus dans son métier, c’est la liberté du quotidien. “Je suis chez moi, je choisis avec qui je travaille, je suis ma propre patronne. C’est un luxe aujourd’hui.” Elle a aussi la main sur le nombre d’enfants qu’elle accueille, la manière de s’organiser, et les activités qu’elle choisit de proposer. Pâte à modeler maison, balades à la campagne, histoires du monde entier… elle cultive un univers accueillant et bienveillant.

Cette liberté a un prix : rarement malade, pas question de s’absenter sans solution alternative. Et il arrive que certains parents soient exigeants ou à la limite de l’irrespect. “C’est rare, mais ça arrive, d’où l’importance de poser ses limites dès le départ.” Se faire respecter est l’un des cheval de bataille de Julie, qui réfute l’idée qu’une assistante maternelle est “juste une nounou”.

Des perspectives à construire

Avec les places en crèche toujours insuffisantes et la pénurie de personnel dans le secteur de la petite enfance, les assistantes maternelles sont plus que jamais essentielles. Mais leur statut reste peu valorisé, et nombreux sont les départs du métier ces dernières années, faute de reconnaissance ou à cause d’un épuisement.

Julie, elle, ne compte pas lâcher. Elle a même commencé en parallèle une formation petite enfance à distance, pour enrichir ses connaissances et, peut-être un jour, animer des ateliers parent-enfant dans sa commune. “Je veux continuer à évoluer, tout en gardant cette liberté qui m’est tellement précieuse.”

Elle le reconnaît : c’est un métier exigeant qui ne convient pas à tout le monde. Mais pour elle, accompagner les premiers pas d’un bambin ou entendre un “je t’aime nounou” à 17 h vaut toutes les heures du monde.