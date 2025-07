Ancien cheminot : voici combien rapporte réellement ma retraite complète aujourd’hui

Après plus de trente ans passés sur les rails, Patrick, ancien cheminot, profite aujourd’hui de sa retraite bien méritée. Parti à 58 ans avec tous ses trimestres cotisés, il revient pour nous sur le montant de sa pension et son ressenti face à cette nouvelle étape de vie qu’il savoure pleinement.

Un départ à temps après une longue carrière

Patrick a commencé sa carrière très jeune à la SNCF, en tant qu’agent de maintenance. “Je suis rentré à 19 ans, à l’époque c’était presque une voie royale dans ma famille”, explique-t-il. Trente-neuf ans plus tard, il prend sa retraite à 58 ans, l’âge légal pour les agents de la SNCF ayant effectué les années nécessaires.

Il a profité du régime spécial de retraite des cheminots, encore en vigueur à son époque. “J’avais entendu dire que c’était sur la sellette depuis un moment, donc j’ai tout fait pour tenir jusqu’au bout.” Et visiblement, c’était le bon calcul. Il a validé 168 trimestres, soit le nombre exact requis pour toucher une retraite complète dans son cas.

Un montant de pension au-dessus de ses prévisions

Contrairement à ce qu'il imaginait, Patrick avoue qu'il s'en sort « plutôt bien » financièrement. Sa retraite mensuelle nette ? Environ 2 200 euros. "J'avais prévu moins, autour de 1 800 euros. J'ai été agréablement surpris." Il profite également d'une complémentaire qui lui verse 180 euros supplémentaires chaque mois. "C'est un vrai coup de pouce", précise-t-il.

Ce revenu lui permet aujourd’hui de vivre confortablement, surtout qu’il a fini de rembourser son prêt immobilier il y a cinq ans. “Je n’ai plus beaucoup de charges, donc clairement je respire.”

Voici à quoi ressemble aujourd’hui son quotidien :

2 200 euros de pension net de base

de pension net de base 180 euros de complémentaire mensuelle

de complémentaire mensuelle Un logement payé , donc peu de charges fixes

, donc peu de charges fixes Des déplacements modérés mais réguliers en train, gratuits ou presque grâce aux avantages SNCF

Des avantages qui changent la donne

Être un ancien cheminot offre aussi quelques facilités qu’il n’oublie pas de souligner. “Je peux encore voyager en train à tarif très réduit, voire gratuitement selon les trajets. Ça me permet de voir mes petits-enfants sans me ruiner.” Pour Patrick, c’est l’un des grands avantages de son ancien métier. “C’est hyper pratique, surtout quand on a la bougeotte.”

Il note cependant que ces privilèges sont de plus en plus limités dans les nouvelles générations de retraités du rail. “Mes jeunes collègues ne bénéficieront pas du même système, c’est clair.”

Un regard apaisé sur sa nouvelle vie

Aujourd'hui, Patrick partage son temps entre jardinage, bricolage et quelques voyages en France. S'il se sent chanceux d'avoir pu partir à un bon âge, il ne cache pas avoir dû endurer une vie professionnelle exigeante. "Les horaires décalés, les nuits, les réveils à 4h du matin… C'est pas facile tous les jours. Alors je suis fier d'avoir tenu jusqu'au bout."

Quand on lui demande s’il referait le même parcours s’il avait le choix, il hésite un instant. “Peut-être, mais avec plus de pauses. J’ai souvent mis de côté ma vie perso pour le travail. Aujourd’hui, je rattrape un peu le temps perdu.”

À 62 ans, l’ancien cheminot a trouvé son rythme. Et visiblement, il n’a aucun mal à en profiter.