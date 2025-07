Drone thermique interdit près d’un élevage : il voulait filmer des chevreuils, pas stresser les vaches

En Alsace, un photographe animalier s’est vu interdire d’utiliser son drone équipé d’un capteur thermique près d’un élevage, après avoir été accusé d’être à l’origine d’un “stress animalier”. Pourtant, selon lui, il ne filmait que des chevreuils. Un cas qui relance la question de l’encadrement des drones dans les zones rurales.

Un outil de repérage efficace pour la faune

À la base, ce drone n’était pas destiné à surveiller des vaches ou voler au-dessus de fermes. Son propriétaire, un photographe amateur passionné d’animaux sauvages, s’en sert depuis plusieurs années pour repérer et filmer des chevreuils dans les hautes herbes, particulièrement au printemps. Grâce à la caméra thermique installée à l’avant de l’appareil, il peut détecter les animaux sans les approcher ni les déranger. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a investi dans ce matériel : « Le but, c’est justement de ne pas effrayer les animaux. »

Dans la nature, cette technique est de plus en plus utilisée par les naturalistes et les photographes. Elle permet d’observer ou de protéger la faune locale tout en limitant l’intrusion humaine. Pratique pour identifier des naissances, cartographier des zones sensibles, ou même alerter en cas de danger. Bref, ça peut vraiment aider.

Une plainte pour “stress animalier” autour d’un élevage

Le jour de l’incident, le photographe utilisait son drone à proximité d’un champ, en périphérie d’un village alsacien. L’appareil volait à une altitude autorisée, au-dessus d’une zone herbeuse, et selon lui à plus de 150 mètres de l’élevage de vaches situé à côté. Quelques jours plus tard, il apprend qu’une plainte a été déposée à son encontre. Motif : son drone aurait provoqué du stress dans le troupeau, ce qui aurait impacté le comportement des bêtes pendant plusieurs heures.

La Direction départementale de protection des populations (DDPP) a immédiatement demandé une suspension de ses activités de vol dans la zone. Le photographe assure pourtant qu’il ne filmait que des chevreuils bien visibles sur les images enregistrées ce jour-là. Mais ça n’a pas suffi à calmer la situation.

Il raconte : « On m’a demandé de retirer toutes les images, alors que je suis certain de ne pas être passé au-dessus des bêtes. J’ai quand même proposé la séquence vidéo aux autorités, pour prouver ma bonne foi. »

Un flou réglementaire pas si rare

Cette affaire n’est pas un cas isolé. La réglementation autour de l’usage des drones en milieu rural reste parfois floue, surtout lorsqu’elle touche à la faune domestique. Il existe évidemment des règles strictes à respecter : pas de survol direct de bâtiments sans autorisation, respect des hauteurs de vol, et bien sûr distance de sécurité avec les élevages.

En plus, on entre ici dans un domaine sensible : le bien-être animal. En France, les éleveurs peuvent déposer plainte s’ils estiment que leurs bêtes ont été perturbées. Même sans preuve directe, l’usage d’un drone devient alors suspect. Et quand les autorités publiques doivent trancher… elles préfèrent jouer la prudence. Surtout face au risque procès ou médiatisation.

Des amateurs de nature aux intentions mal comprises

Ce qui frappe dans cette histoire, c’est à quel point le drone, outil technologique maintenant accessible et assez courant chez les amateurs, peut faire l’objet de perceptions opposées. Pour un photographe comme lui, c’est un allié précieux, qui lui permet de capturer des instants rares sans se cacher derrière un buisson à 5 heures du matin. Pour un éleveur, c’est un objet volant non identifié, capable de perturber un troupeau ou de filmer sans consentement.

Le photographe déplore d’avoir été traité “comme un délinquant”, sans qu’on cherche à comprendre ses intentions. « L’image du drone reste négative. Dès qu’on en voit un, on pense au flicage ou à la gêne. Mais ce n’est pas du tout mon délire, moi je veux juste suivre une biche et son faon dans un champ. »

Cette histoire soulève une vraie question : comment concilier observation de la nature et respect des animaux d’élevage ? Peut-être qu’un jour, des labels ou autorisations spéciales pour les photographes animaliers permettront de clarifier les choses. En attendant, le mieux reste encore de discuter, de prévenir… et d’ajuster son vol en fonction du contexte.

Quelques conseils si vous utilisez un drone près d’un élevage (même sans faire exprès)

Vérifiez toujours la réglementation locale sur le vol (via Géoportail ou des applis comme DroneSpot).

sur le vol (via Géoportail ou des applis comme DroneSpot). Évitez de voler à moins de 150 mètres des bâtiments agricoles.

des bâtiments agricoles. Prévenez les exploitants ou les riverains si vous intervenez près d’un terrain privé.

si vous intervenez près d’un terrain privé. Ne filmez pas les animaux domestiques sans autorisation.

sans autorisation. Gardez une trace vidéo de vos vols pour pouvoir prouver votre démarche si besoin.

Et surtout, restez à l’écoute. Le bon sens et l’échange évitent souvent les malentendus.