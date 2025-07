Salaire trop bas et nuits courtes ? Ce que gagne vraiment un agent de sécurité en 2025

Travailler de nuit comme agent de sécurité en 2025, c’est souvent un choix par nécessité plus que par passion. Avec un salaire qui atteint à peine les 1 500 euros nets, des horaires décalés et peu de temps de repos, la réalité du métier est loin de l’image calme qu’on peut en avoir. On a rencontré Samir, 34 ans, qui nous a ouvert sa fiche de paie et raconté son quotidien.

Un salaire net de 1 490 euros par mois pour 42 heures hebdo

Samir est agent de sécurité depuis six ans dans une entreprise en région parisienne. Il travaille exclusivement la nuit, sur des plages horaires de 19 h à 7 h du matin. “Sur ma fiche de paie du mois de mars 2025, j’ai touché exactement 1 490,32 euros nets. Et pour ça, j’ai bossé 42 heures par semaine, toutes de nuit.” Ce salaire comprend son taux horaire de base, les majorations de nuit, les éventuelles heures supplémentaires et quelques primes.

Dans le détail, son contrat de travail prévoit un taux horaire brut autour de 11,80 euros, très proche du SMIC. Les heures de nuit, entre 21 h et 6 h, sont payées avec une majoration de 10 %. Une petite prime de panier lui est versée aussi, environ 3,70 euros par nuit, censée couvrir les dépenses liées au repas pendant la garde.

Mais ce sont bien les heures accumulées qui font grimper un peu le chiffre à la fin du mois, pas les primes. "Si je fais une nuit en moins ou deux jours d'arrêt, mon salaire passe direct sous les 1 350 euros. On est à l'euro près."

Des nuits longues et stressantes, des jours courts et fatigués

Contrairement à l’image que certains se font du métier, la nuit d’un agent de sécurité ne consiste pas à dormir sur une chaise. “Je dois faire plusieurs rondes dans le bâtiment, surveiller les caméras, rédiger des rapports de passage. Parfois, y a une alarme, un souci de badge, un squatteur… On ne s’ennuie pas forcément, et on ne dort encore moins.”

Samir termine généralement sa garde vers 7 h 15, rentre chez lui vers 8 h, mange rapidement, et tente de dormir jusqu’à 13 h ou 14 h. “Je dors 4 à 5 heures par jour. Mon corps est en décalage total, j’ai souvent mal au crâne, j’ai pris du poids, et ma vie sociale est quasi nulle.”

Le week-end, il essaie de rattraper un peu de sommeil, sauf quand il est d’astreinte ou appelé pour un remplacement. “T’as jamais le cerveau complètement libre, même tes jours off, tu peux être rappelé en urgence.”

Une stabilité précaire et peu de perspectives d’évolution

Le contrat de Samir, c’est un CDI, mais dans le monde de la sécurité privée, ça ne garantit pas un confort exceptionnel. “On bosse souvent pour des sous-traitants, et dès qu’un client change de prestataire, tu dois suivre ou être replacé ailleurs. Tu peux te retrouver au chômage du jour au lendemain.”

Le manque de perspectives aussi est un vrai frein. Pour évoluer, il faut souvent repasser par la formation ou accepter des postes de chef d'équipe avec plus de responsabilités pour un salaire à peine plus élevé. La reconnaissance, elle, reste limitée. "Tu peux être le plus sérieux du monde, si personne ne fait d'incident pendant ta garde, on t'oublie."

Les avantages, malgré tout, sont rares mais existent

Malgré la fatigue et les horaires douloureux, Samir reconnaît quelques petits avantages. “Je fais mes courses quand les magasins sont vides, je peux éviter les transports blindés, et surtout, je paie moins d’impôts en bossant de nuit. C’est pas énorme, mais c’est toujours ça.”

En dehors de ça, le métier lui a offert une certaine forme de stabilité qu’il n’avait pas avant. “J’étais intérimaire dans le bâtiment, je galérais d’un mois à l’autre. Là, je sais que j’ai mes 1 500 euros chaque mois. Ce n’est pas glorieux, mais c’est fixe.”

À ceux qui envisagent cette voie, Samir préfère être cash : “Ça dépanne, oui, mais c’est épuisant. Ne croyez pas qu’on vous paie à regarder Netflix dans une salle vide. La réalité, c’est 4 heures de sommeil par jour et un corps qui crie stop bien avant la retraite.”