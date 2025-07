Fin de carrière difficile : combien touche ce technicien à 63 ans (et pourquoi il attend)

À 63 ans, Michel est technicien de maintenance et approchait la retraite avec la conviction qu’il pourrait partir plus tôt. Pourtant, les comptes n’étaient pas tout à fait justes, et c’est à reculons qu’il a dû prolonger son activité. Témoignage d’un salarié en fin de carrière qui nous parle sans détour de ses revenus et de ses choix.

Encore sur le terrain à 63 ans

Michel travaille depuis plus de quarante ans, toujours dans le secteur de la maintenance. Aujourd’hui, il exerce dans une entreprise de la région toulousaine, principalement sur des chaînes de production industrielles. Un métier physique, parfois sous pression, où il faut rester vigilant et polyvalent.

Il devait partir à 62 ans, mais c’est à 63 ans qu’on le retrouve encore en train d’intervenir sur des machines, alors que certains de ses collègues ont déjà quitté les lieux depuis un moment. “Je pensais que je pourrais partir plus tôt, mais je dois attendre. J’ai eu des périodes creuses, des petits boulots pas toujours déclarés à une époque. Résultat, il me manquait des trimestres”, explique-t-il calmement.

Michel a commencé à travailler à l'âge de 21 ans, après avoir fait un CAP, puis un BEP en électrotechnique. Pas de longues études, mais de l'expérience sur le terrain. Malgré ses années d'ancienneté, il ne touche pas un salaire faramineux.

Un salaire correct mais sans excès

À 63 ans, Michel gagne environ 2 100 euros nets par mois. “Ça reste correct, mais c’est pas non plus fou pour quelqu’un avec mon parcours. Après, je n’ai jamais fait d’heures sup’ à rallonge comme certains”, relativise-t-il. Il a la chance de ne plus avoir d’enfant à charge et d’avoir remboursé son prêt immobilier.

Il avoue néanmoins avoir dû faire attention à son budget ces dernières années. Il reconnaît aussi que les charges, notamment les courses et l’essence, pèsent un peu plus lourd que prévu. “Je vois la différence avec mes collègues plus jeunes qui vivent en couple avec deux salaires.”

Côté primes, peu de choses en plus : une prime d’ancienneté modeste, et un 13e mois versé chaque fin d’année qui lui permet de souffler un peu, notamment au moment des fêtes. “Sans ça, ce serait quand même un peu plus serré.”

Repousser la retraite, pas forcément un choix

Michel l’admet clairement, rester jusqu’à 64 ans n’était pas son plan de départ. Mais entre les réformes successives, l’âge du taux plein et quelques erreurs de jeunesse dans son parcours, il a dû revoir sa copie.

"Il me manque encore six trimestres. Je pourrais partir maintenant, mais ma pension serait trop basse. Alors je reste." Il a demandé un mi-temps à partir du mois de septembre prochain, histoire de souffler un peu et préparer la suite. "C'est mieux que rien, et puis je sais que je ne tiendrai pas à plein régime encore longtemps."

Même s’il accuse un peu la fatigue, Michel reste attaché à son métier. Il aime le contact avec les jeunes, transmettre deux trois astuces de terrain, et voir que certains prennent la relève avec énergie. “C’est une fierté en fait.”

Ce qu’il envisage pour sa retraite

Dans un an, Michel compte enfin tourner la page de la maintenance. À 64 ans passés, il pourra abandonner son bleu de travail et faire ses propres horaires. Il envisage de ne pas partir totalement inactif : “Je vais bricoler un peu, dépanner des voisins, peut-être faire un peu de bénévolat.”

Sa future pension devrait tourner autour de 1 450 euros mensuels. Une somme qui lui permettra de vivre tranquillement mais sans folie. Il n’a pas cotisé pour des complémentaires privées ni épargné énormément, se reposant principalement sur le régime général et l’Agirc-Arrco.

Mais il reste relativement serein. “Je n’ai jamais visé la grosse retraite, juste de quoi faire face. Avec un peu de jardin, pas trop de frais fixes et deux trois plats maison, on y arrive.”

Un quotidien qui parle à beaucoup de Français

Comme Michel, de nombreux salariés approchent la retraite avec une dose d’incertitude et une bonne part d’adaptation. Son témoignage met en lumière les réalités du terrain pour une génération qui n’a pas toujours eu des parcours linéaires, ni des revenus élevés.

À travers ses mots simples, il résume à sa façon un sentiment partagé : travailler plus qu’on ne l’imaginait, mais garder la tête haute, en attendant le moment de se poser enfin.