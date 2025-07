Mère au foyer avec 3 enfants : voici l’aide CAF mensuelle qui soulage mon budget

Être mère au foyer de trois enfants en France, c’est un quotidien bien rempli. Au cœur de cette organisation familiale, les aides de la CAF jouent un rôle essentiel. Témoignage d’une maman qui nous raconte comment l’allocation qu’elle perçoit chaque mois fait une vraie différence, notamment quand il s’agit de remplir le frigo.

Une aide précieuse chaque mois

Avec trois enfants à la maison, les dépenses s’accumulent vite : nourriture, habits, école, loisirs… Même en étant attentive à chaque euro, le budget peut facilement se tendre. Cette mère de famille au foyer reçoit chaque mois une aide de la CAF. Elle nous le confie simplement : « C’est ce qui nous permet de manger sans stress ».

Le montant perçu varie selon la composition du foyer, les revenus et l’âge des enfants. Dans son cas, elle perçoit un peu plus de 900 euros par mois. Une somme qui regroupe plusieurs prestations :

Les allocations familiales (versées dès le 2e enfant)

Le complément de libre choix d’activité (CLCA) ou PreParE, pour les parents qui cessent de travailler pour élever leurs enfants

D’éventuelles aides au logement

C'est ce versement mensuel qui lui permet de gérer l'essentiel sans avoir à s'inquiéter chaque semaine. Elle explique que sans ces aides, il serait presque impossible de nourrir correctement la famille, surtout avec l'inflation ces derniers mois.

Un quotidien basé sur une bonne organisation

Quand on ne travaille pas à l’extérieur, on n’est pas pour autant en repos. « Trois enfants, c’est comme une mini-entreprise », dit-elle en souriant. Entre les trajets, les devoirs, les repas et les aléas du quotidien, elle gère tout, seule, pendant la journée. Son conjoint travaille à temps plein mais son salaire seul ne suffit pas.

Grâce aux allocations familiales, elle peut notamment faire les courses de la semaine sans angoisse, acheter les fournitures scolaires, et même mettre un peu de côté pour les anniversaires ou les sorties du week-end. Elle sait à l’euro près ce qui tombe le 5 du mois, et toute l’organisation budgétaire tourne autour de cette date.

Des démarches à connaître pour ne rien rater

Elle insiste sur un point très concret : il ne faut pas hésiter à faire toutes les démarches auprès de la CAF, même si cela peut paraître pénible. Remplir les formulaires, envoyer les justificatifs, vérifier ses droits en ligne… Cela peut faire une vraie différence. Certaines familles renoncent à des aides simplement par méconnaissance ou par découragement face aux papiers. Pourtant une simple simulation sur le site de la CAF peut permettre de découvrir un complément auquel on ne pensait pas.

Elle partage aussi quelques astuces de bon sens qu’elle utilise depuis des années :

Toujours déclarer ses revenus même s’ils n’ont pas changé, pour éviter les suspensions temporaires

Utiliser l’application mobile de la CAF, hyper pratique pour vérifier ses paiements ou envoyer un document

Garder une trace écrite ou une copie de tous les échanges avec la CAF

Le choix du foyer : entre conviction et nécessité

Devenir mère au foyer n'était pas forcément son plan initial. Mais après la naissance de son troisième enfant, il lui semblait évident de rester à la maison un temps. « C'est un vrai choix de vie, qu'on assume ensemble avec mon mari. Les aides nous permettent de le faire dans des conditions dignes. »

Elle n’exclut pas de reprendre une activité professionnelle plus tard, quand les enfants seront plus grands. Mais en attendant, ces aides lui permettent d’être là au quotidien, d’accompagner ses enfants à l’école, de leur préparer des repas équilibrés, et d’éviter les allers-retours à la pharmacie pour cause de stress ou de fatigue intense.

Ce témoignage rappelle une réalité souvent invisible : derrière les chiffres et les formulaires CAF, ce sont des familles entières qui s’organisent chaque jour pour vivre correctement. Et pour certaines d’entre elles, ces aides changent tout.