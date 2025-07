Pension de réversion mal calculée ? Ce que j’ai touché en 2023 après régularisation

Lorsqu’on perd son conjoint, au chagrin s’ajoutent souvent des questions très concrètes sur les finances. Dans le cas d’Isabelle, devenue veuve en 2022, la pension de réversion est vite devenue essentielle pour continuer à vivre décemment. Elle nous raconte combien elle touche et pourquoi les démarches ont été décisives.

Ce que perçoit Isabelle aujourd’hui

Isabelle touche actuellement une pension de réversion de 900 euros par mois. Ce montant n’a pas été obtenu immédiatement. Au début, les versements étaient faibles, et c’est seulement après une réévaluation qu’elle a pu bénéficier de cette somme plus stable. “Franchement, heureusement qu’ils ont tout recalculé, sinon je n’aurais pas tenu”, confie-t-elle.

Comme beaucoup de conjoints survivants, elle a dû patienter plusieurs mois avant que la pension soit correctement ajustée. Elle précise : “Au début, j’étais à un peu plus de 600 euros, autant dire que ce n’était pas suffisant.” C’est un rendez-vous avec une conseillère de la caisse de retraite qui a permis de faire le point et de régulariser sa situation.

Les critères pour toucher la pension de réversion

En France, la pension de réversion correspond à une partie de la retraite qu’aurait touchée le conjoint défunt. Pour la plupart des régimes, elle est fixée à 54 % de la retraite de base du conjoint disparu. Des conditions de ressources s’appliquent, du moins pour les régimes de base. À lire Mère au foyer avec 3 enfants : voici l’aide CAF mensuelle qui soulage mon budget

Isabelle a dû fournir un certain nombre de justificatifs pour que son dossier soit accepté. “C’est un peu lourd comme démarche mais ça vaut le coup de s’accrocher”, dit-elle, reconnaissante que tout ait été finalement pris en compte.

Voici les principaux critères pris en compte pour la pension de réversion du régime général :

Être âgé d’au moins 55 ans

Avoir été marié avec le défunt (le pacs et le concubinage ne sont pas pris en compte)

avec le défunt (le pacs et le concubinage ne sont pas pris en compte) Ne pas dépasser un plafond de ressources annuelles (24 232 euros pour une personne seule en 2024)

annuelles (24 232 euros pour une personne seule en 2024) Avoir fait la demande auprès des caisses concernées

Des démarches pas si simples au début

Comme beaucoup de personnes veuves, Isabelle ne savait pas vraiment comment s’y prendre. “J’ai dû m’y mettre petit à petit, parce que je n’avais pas la tête à ça au départ. Mais très vite, j’ai compris que je n’avais pas le choix”. Elle a commencé par contacter la CARSAT, la caisse régionale dédiée à la retraite. On lui a demandé plusieurs documents : livret de famille, acte de décès, dernier bulletin de salaire de son mari, justificatifs de ressources…

“Ce qui m’a coûté le plus, c’était le temps et l’énergie. Quand on est en deuil, on n’a pas envie de se plonger dans les papiers.” Aujourd’hui, elle est soulagée d’avoir tout réglé, mais elle pense que beaucoup de veuves et veufs passent à côté de certains droits, faute d’information.

Un coup de pouce indispensable au quotidien

Les 900 euros qu’elle touche chaque mois changent clairement la donne. Isabelle explique que sans cette pension, elle aurait dû vendre la maison ou reprendre un emploi à mi-temps. “Je vis simplement, mais je peux payer mes charges, mes courses, et me garder une petite part pour moi.” À lire Fin de carrière difficile : combien touche ce technicien à 63 ans (et pourquoi il attend)

Elle continue de surveiller ses droits, notamment côté complémentaire. “Il faut aussi vérifier les petites retraites complémentaires auxquelles notre conjoint a cotisé. Ce n’est pas grand-chose parfois, mais mis bout à bout, ça aide.”

Son conseil à celles et ceux qui traversent cette situation : “Il ne faut pas hésiter à demander de l’aide autour de soi, à aller dans les bureaux des caisses ou à prendre rendez-vous. On a le droit à ces pensions, et on ne devrait pas s’en priver.”