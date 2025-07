Oubli de retraite Agirc-Arrco : comment réclamer votre rattrapage de 1974 à 1996

Bonne nouvelle si vous avez travaillé entre 1974 et 1996 : un rattrapage de points de retraite Agirc-Arrco est enfin possible. Sous conditions, certains anciens salariés peuvent demander une régularisation. Et selon les premiers témoignages, remplir le formulaire en ligne pourrait bien faire la différence.

Pourquoi ce rattrapage est désormais possible

Ce dispositif concerne ceux qui ont cotisé à l’Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé, entre 1974 et 1996. À l’époque, certains employeurs n’ont pas correctement transmis les données de carrière à l’organisme. Résultat : des points de retraite qui auraient dû être attribués ne l’ont pas été.

Pour corriger ces erreurs, l’Agirc-Arrco a lancé une campagne de régularisation. L’idée, c’est de permettre aux assurés concernés de faire une demande de recalcul. Il ne s’agit pas d’un cadeau mais d’un droit : si les cotisations ont bien été versées, vous devriez toucher les points correspondants.

Ce rattrapage peut représenter plusieurs centaines, voire milliers, d’euros sur la retraite annuelle. Ce n’est donc pas à négliger, surtout pour ceux qui découvrent une retraite plus faible que prévu. À lire Installer une cuve sans autorisation ? Voici comment éviter l’amende et protéger l’eau

Comment savoir si vous êtes concerné

Vous devez principalement répondre à deux critères :

Avoir cotisé dans le privé entre 1974 et 1996,

entre 1974 et 1996, Avoir travaillé dans une entreprise affiliée à l’Agirc ou à l’Arrco à l’époque (dans la majorité des cas, c’est le cas pour les salariés du privé).

Si vous avez déjà commencé à percevoir votre retraite, il n’est pas trop tard. Vous pouvez tout à fait demander une régularisation a posteriori. En revanche, si vous n’avez pas encore fait valoir vos droits, ce rattrapage peut être anticipé au moment de la demande de retraite.

Le moyen le plus simple de savoir où vous en êtes reste votre relevé de carrière. Il est disponible via votre compte personnel sur le site info-retraite.fr. Si vous constatez des trous injustifiés ou des incohérences sur la période concernée, c’est là que le rattrapage prend tout son sens.

Un formulaire en ligne à remplir, c’est hyper pratique

Le grand changement cette année, c’est la possibilité de faire la demande directement en ligne. L’Agirc-Arrco a mis à disposition un formulaire spécifique sur son site.

Il faut y indiquer les périodes de travail potentiellement non prises en compte, les employeurs à l’époque, et fournir tout justificatif possible (fiches de paie, attestations d’emploi, etc.). À lire Pension de réversion mal calculée ? Ce que j’ai touché en 2023 après régularisation

Plusieurs internautes témoignent déjà du résultat positif obtenu en remplissant ce formulaire. Comme ce lecteur qui explique : “j’ai rempli le formulaire en ligne sans trop y croire, et j’ai reçu un courrier m’annonçant que mes points allaient être régularisés. J’ai refait les calculs, c’est près de 80 euros en plus chaque mois, à vie”.

Pour y accéder, direction le site officiel agirc-arrco.fr, rubrique “Demander une régularisation des points”. Une fois connecté à votre espace personnel, vous pourrez déposer vos documents et suivre l’avancement.

Des délais à anticiper

Attention, comme tout traitement de dossier, cette régularisation peut prendre plusieurs mois. Ne vous attendez pas à une réponse immédiate. Plus vos justificatifs sont clairs et complets, plus le traitement sera rapide.

Il est conseillé de garder une copie de tous les documents transmis et de bien sauvegarder le récapitulatif du dépôt. En cas de silence prolongé, n’hésitez pas à relancer via votre espace ou à contacter l’organisme par téléphone.

Ce rattrapage ne concerne pas tout le monde, bien sûr. Mais si vous soupçonnez un oubli dans votre relevé, ça vaut le détour : chaque point compte, surtout quand la retraite est au cœur de tant de débats.