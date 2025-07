Salaire réel d’un chauffeur-livreur en 2025 : 60h de travail pour 1300€ mensuels, le vrai coût de l’épuisement

En 2025, de nombreux chauffeurs-livreurs travaillant pour des plateformes témoignent de leurs conditions de travail intenses. L’un d’eux a accepté de partager sa fiche de paie réelle. Il travaille plus de 60 heures par semaine et gagne environ 1 300 euros tout compris. Une réalité qui soulève beaucoup de questions.

Des journées à rallonge pour un revenu modeste

Il s’appelle Mehdi*, il a 34 ans et livre des colis pour une plateforme bien connue que beaucoup utilisent au quotidien. Depuis plus d’un an, il enchaîne les semaines à plus de 60 heures. Il commence souvent à 7h30 le matin pour ne rentrer qu’après 20h. Son rythme est soutenu, il traverse parfois toute la ville, voire plusieurs communes, pour livrer des dizaines de colis par jour.

Quand il a accepté de nous montrer sa fiche de paie de mars 2025, il voulait surtout “rétablir la réalité”. Ce mois-là, malgré tous ces efforts, il a gagné un peu plus de 1 300 euros “tout compris”, c’est-à-dire avec les primes. Une somme bien en dessous du SMIC horaire si on la rapporte à son temps de travail réel.

Une fiche de paie qui parle d’elle-même

Un salaire de base à 940 euros pour environ 100 heures déclarées,

pour environ 100 heures déclarées, Des primes diverses qui complètent jusqu’à 1 300 euros,

qui complètent jusqu’à 1 300 euros, Mais aucune prise en charge du carburant ou de l’entretien du véhicule, à sa charge car il est en micro-entreprise.

En réalité, Mehdi dit faire plus de 240 heures dans le mois. “C’est épuisant”, répète-t-il. Il ne compte plus les week-ends travaillés ni les soirées passées à optimiser ses tournées pour livrer à temps. Et ses dépenses personnelles, carburant, bornes télépéage, sandwichs au volant, viennent encore réduire ses revenus nets.

Micro-entreprise et plateformes, un statut fragile

Comme beaucoup de livreurs, Mehdi est micro-entrepreneur. Il n’est donc pas salarié de la plateforme qui lui confie ses livraisons. Cela veut dire pas de congés payés, pas de protection sociale renforcée, et une lourde gestion autonome de ses charges. Pour certains, c’est un choix de flexibilité. Mais pour Mehdi, il s’agit d’une solution faute de mieux.

Il explique qu’il a tenté de trouver un emploi plus stable, mais, sans diplôme spécifique ni expérience “valorisée”, il s’est retrouvé embarqué dans cet univers de la livraison à la demande. “Au début c’est motivant, tu te dis que tu vas pouvoir t’en sortir. Mais très vite, tu vois que tu ne comptes pas vraiment.”

Un quotidien physique et nerveusement épuisant

Ce que Mehdi décrit aussi, au-delà de la fiche de paie, c’est l’usure mentale. Il doit répondre aux clients, corriger les erreurs, affronter la circulation, gérer les retards et parfois livrer dans des conditions compliquées. Sans parler de l’impact sur sa santé : “J’ai pris du poids, je dors mal, je n’ai plus du tout de temps libre”.

Livrer à tout prix, un modèle qui divise

En France, ces plateformes de livraison rapide sont devenues omniprésentes. Les consommateurs apprécient souvent la rapidité du service, mais les livreurs, eux, sont souvent invisibles. Il y a eu des tentatives de régulation, des projets de requalification du statut de ces travailleurs, mais pour l’instant, la majorité continue de travailler comme Mehdi, dans des conditions qu’on imagine peu quand on appuie sur “commander”.

Sa fiche de paie, qu’il a voulu partager de manière anonyme, est un instantané de son mois de mars 2025. Mais pour lui, ce n’est pas une exception, juste le reflet d’un quotidien devenu banal. Un quotidien qu’on ne voit pas toujours, mais qui mérite clairement d’être entendu.

(*le prénom a été changé)