Salaire trop faible ? Voici ma fiche de paie réelle de gardien à mi-temps avec logement inclus

Travailler comme gardien d’immeuble à mi-temps peut sembler être une bonne option pour ceux qui recherchent un emploi stable, moins intense physiquement, et avec certains avantages. Mais qu’en est-il vraiment quand on regarde la fiche de paie ? Voici le détail concret du salaire et des conditions d’un poste en 2025.

Un mi-temps payé 800€ net, logement inclus

Pour un contrat de 17,5 heures par semaine, le salaire net s’élève à environ 800€ par mois. Ce montant inclut un logement de fonction, c’est-à-dire que le gardien vit sur place, dans un appartement mis à disposition par l’employeur. À première vue, cela peut sembler assez avantageux, surtout si l’on prend en compte les économies réalisées sur le loyer.

Mais sans ce logement, le salaire seul reste bas. C’est donc l’accès à ce toit gratuit qui change la donne. Dans les grandes villes où les loyers explosent, cet aspect devient un vrai plus.

Les postes de gardien d’immeuble : ce qu’ils impliquent au quotidien

Ce type de travail regroupe en fait plusieurs missions assez variées. À mi-temps, elles sont évidemment réparties différemment selon les résidences.

On peut retrouver :

L'entretien des parties communes : escalier, hall, local poubelle

La gestion des poubelles (sortie/entrée des bacs, parfois tri)

La réception et redistribution du courrier et des colis

Le contact avec les résidents pour les demandes de dépannage ou de petits soucis

Dans certains cas, un suivi léger de prestataires (jardinage, ménage extérieur)

C’est souvent un rôle de proximité, où la relation humaine tient une place importante. Il faut être organisé, réactif, et avoir un bon sens pratique. À mi-temps, cela permet de garder un rythme de travail régulier sans surcharge.

Le logement de fonction : un avantage qui change tout… ou pas

Pour beaucoup, ce logement, souvent situé en rez-de-chaussée de l’immeuble, est le vrai « plus » du métier. C’est ce qui permet de compenser un salaire relativement modeste.

Mais attention, car vivre là où on travaille, ce n’est pas forcément simple tous les jours. Certains témoignent d’un sentiment de disponibilité permanente, d’autres évoquent un manque de séparation entre vie pro et vie perso. Il faut donc y réfléchir sérieusement avant de postuler, car ce mode de vie ne convient pas à tout le monde.

Un statut encore méconnu, mais qui mérite d’être exploré

Le poste de gardien d'immeuble à temps partiel reste encore peu mis en avant sur les plateformes d'emploi classiques, pourtant il existe pas mal d'offres auprès de petites copropriétés, surtout en région parisienne. Les contrats sont le plus souvent en CDI, avec une vraie stabilité et peu de turnover.

Pour ceux qui cherchent un complément d’activité ou une reconversion tranquille, c’est une piste intéressante. Et clairement, une solution pour loger moins cher, voire gratuitement dans certaines grandes villes. À condition de bien comprendre les missions et les horaires.

Alors si vous aimez la routine, la fiabilité, le contact modéré avec les gens et que vous n’avez pas peur de garder les parties communes propres et accueillantes, ça peut valoir le détour.