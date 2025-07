Stage payé exonéré : comment toucher quand même la prime de rentrée scolaire

Bonne nouvelle pour certaines familles à la rentrée : un revenu de stage exonéré est compatible avec l’Allocation de rentrée scolaire. C’est la découverte surprenante qu’a faite une mère de famille, persuadée qu’elle n’y aurait plus droit cette année. Explications sur ce qui change, et pour qui cette situation peut s’appliquer.

Une surprise au moment du versement

« Je pensais ne plus y avoir droit », raconte cette mère sur un forum en ligne, après avoir reçu l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) malgré le stage rémunéré de son enfant. Et pourtant, le montant est bien arrivé sur son compte, comme chaque année. Comment est-ce possible ?

Le stage de son fils était bien payé, mais dans le cadre d’un cursus obligatoire. Et c’est là que tout se joue : selon la réglementation, ce type de revenu bénéficie d’une exonération particulière qui peut permettre de rester sous le plafond de ressources exigé pour toucher l’ARS.

Ce coup de pouce concerne de nombreuses familles dont les adolescents effectuent des stages rémunérés dans le cadre de leurs études — un stage de terminale ou de BTS par exemple. À lire Facturé 6 mois après la vente de sa maison : comment éviter cette erreur fiscale

Ce que dit la CAF au sujet du revenu de stage

La Caisse d’allocations familiales (CAF) est claire sur le sujet : les revenus d’un enfant étudiant ne sont pas tous pris en compte dans le calcul des prestations. Elle précise sur son site que sont exclus les « revenus perçus au titre d’une activité exercée durant les vacances scolaires ou universitaires, ou dans le cadre d’un stage obligatoire inclus dans un cursus scolaire ou universitaire, et dans la limite de trois Smic mensuels ».

En 2023, cette limite correspondait à environ 4 400 euros net sur l’année. Si les revenus du jeune ne dépassent pas ce plafond, alors ils ne sont pas comptabilisés dans les ressources du foyer. Ce détail peut faire toute la différence au moment de déterminer l’éligibilité à certaines aides, comme l’ARS.

Un coup de pouce utile pour la rentrée

Pour rappel, l’Allocation de rentrée scolaire est versée une fois par an, courant août. Elle aide les parents aux revenus modestes à faire face aux dépenses liées à la rentrée : cartables, fournitures, vêtements… L’aide varie selon l’âge de chaque enfant, voici les montants versés en 2023 :

398,09 € pour un enfant de 6 à 10 ans

pour un enfant de 6 à 10 ans 420,05 € pour un enfant de 11 à 14 ans

pour un enfant de 11 à 14 ans 434,61 € pour un adolescent de 15 à 18 ans

Savoir qu’un stage rémunéré mais exonéré ne bloque pas l’attribution de cette aide, c’est rassurant pour certains foyers. Car il serait dommage de penser à tort qu’on n’y a plus droit à cause d’un petit boulot ou d’un premier stage dans les règles.

Ce qu’il faut retenir pour éviter les mauvaises surprises

Quand on touche des aides de la CAF, il faut faire attention aux revenus déclarés. Heureusement, certaines situations bénéficient de règles spécifiques, parfois méconnues. Voici ce qui est important à retenir : À lire Factures incompréhensibles en zone rurale : nos conseils pour enfin les décrypter

Un stage rémunéré dans le cadre d’un cursus scolaire, s’il respecte le plafond prévu , n’est pas pris en compte dans les ressources du foyer

dans le cadre d’un cursus scolaire, s’il respecte le , n’est pas pris en compte dans les Le plafond à ne pas dépasser correspond à trois fois le SMIC net mensuel

mensuel Il est recommandé de bien vérifier les textes officiels disponibles sur caf.fr ou auprès d’un conseiller CAF

Ce genre d’info peut vraiment faire la différence pour des familles qui jonglent entre emploi du temps chargé et budget serré. Une raison de plus de garder l’œil ouvert et de ne pas hésiter à poser des questions à la CAF en cas de doute.