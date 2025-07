Salaire des surveillants : découvrez ma vraie fiche de paie en internat en 2025

Travailler comme surveillant en internat scolaire en 2025, c’est souvent un choix de cœur plus que de confort. Précieuse mais peu valorisée, cette mission implique des horaires atypiques, parfois de nuit, avec des responsabilités importantes. À la fin du mois pourtant, le salaire reste modeste, parfois bien en dessous des attentes.

Un emploi prenant, surtout la nuit

Dans les internats scolaires, les surveillants jouent un rôle essentiel. Ils veillent au calme et à la sécurité des élèves, prennent en charge les urgences et font parfois office de confident pour les ados loin de chez eux. C’est un poste qui mêle écoute, rigueur et parfois débrouillardise.

Les horaires sont souvent fractionnés : un peu le matin, beaucoup le soir et quasiment toute la nuit. Loin des 35 heures classiques, la réalité de terrain est plus floue. “Je commence vers 19h et je termine officiellement à 7h du matin, raconte un surveillant en poste depuis deux ans. Et le week-end, je peux être d’astreinte sur deux jours complets, c’est très prenant.”

Des responsabilités qui s’accumulent

Au-delà de la simple surveillance, les missions sont multiples. Entre la gestion des conflits entre élèves, les appels aux familles en cas de problème, et l'application du règlement intérieur, le quotidien est loin d'être reposant.

Lorsqu’un élève fait une crise d’angoisse, quand quelqu’un tombe malade en pleine nuit ou qu’une fugue est redoutée, c’est souvent le surveillant le plus proche qui assume en premier lieu. Et, malgré tout cela, la reconnaissance n’est pas toujours au rendez-vous.

Un salaire qui reste (très) bas

La fiche de paie d’un surveillant en internat peut surprendre. L’un d’eux a accepté de partager la sienne : 1 280 € nets par mois, pour un contrat à temps plein comprenant les nuits, les heures de week-end et les astreintes. Il travaille dans un lycée public et son salaire, bien que régulier, n’a pas bougé depuis des mois.

Ce revenu inclut toutes les majorations censées compenser les horaires “hors normes”. Il n’y a ni prime spécifique ni compensation notable pour les nuits ou les samedis passés à surveiller des couloirs silencieux.

Certains avantages existent dans le public :

Un contrat à durée déterminée renouvelable d’une année sur l’autre

Les vacances scolaires souvent en partie alignées sur celles des élèves

Une expérience enrichissante dans le domaine de l’éducation ou du social

Mais cela reste difficile à tenir sur le long terme, surtout pour ceux qui souhaitent se loger ou financer des études à côté.

Un choix souvent temporaire

De nombreux surveillants d’internat occupent ce poste à titre transitoire. Étudiants, jeunes diplômés, voire personnes en reconversion, tous évoquent un emploi formateur mais précaire. “C’est un tremplin, pas une destination”, résume une surveillante de 30 ans, qui prépare les concours de professeur.

Certains y trouvent aussi un équilibre particulier, comme la possibilité de lire, d’écrire ou d’étudier pendant les nuits calmes. Mais ces moments plus tranquilles ne compensent pas forcément l’épuisement ou le faible revenu.

Dans un contexte où le coût de la vie grimpe, être surveillant en internat, c’est fournir beaucoup pour peu. Et ça interroge, forcément, sur la valorisation des métiers du lien dans l’Éducation nationale.