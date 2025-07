Réveils à 4h à cause d’un coq ? Cette plainte collective obtient gain de cause

Dans un petit village du sud de la France, la vie paisible des habitants est perturbée par un coq trop matinal. Excédés par son chant récurrent dès l’aube, plusieurs voisins ont déposé une plainte collective contre son propriétaire. Un conflit de voisinage qui relance, une fois encore, le débat sur les bruits ruraux.

Un chant trop matinal qui crispe les voisins

Tout commence à 4h du matin. Été comme hiver, que ce soit en semaine ou le week-end, le coq d’un habitant du village ne faillit jamais à son rôle de réveil biologique. Sauf que dans ce coin encore mixte, entre campagne tranquille et résidents venus chercher un peu de calme, le chant intempestif de l’animal ne passe plus. Plusieurs habitants ont donc décidé de faire cause commune et de porter plainte ensemble.

Ils accusent ce coq de troubler leur sommeil de façon chronique, au point que certains ont été contraints de modifier leurs horaires de coucher ou d’utiliser des bouchons d’oreilles. “C’est invivable”, confie un des plaignants dans la presse locale. “On a beau essayer de s’y faire, on est réveillés tous les jours à 4h. Et ce n’est pas juste l’été, c’est toute l’année”.

Le propriétaire, lui, est tombé des nues en découvrant la plainte. Pour lui, son coq ne fait que vivre selon sa nature. “C’est la campagne ici, pas la ville. Il faut accepter les bruits de la nature”, dit-il, visiblement lassé par les critiques. À lire Salaire des surveillants : découvrez ma vraie fiche de paie en internat en 2025

La campagne sous tension entre traditions et attentes modernes

Ce genre d’histoire n’est pas nouveau en France. Déjà en 2019, le coq Maurice avait défrayé la chronique après qu’un couple de voisins avait porté plainte contre lui pour nuisance sonore. L’affaire avait fait le tour du pays, au point de devenir un symbole de la France rurale face aux attentes décalées de nouveaux arrivants venus s’installer à la campagne en quête de tranquillité.

Dans le cas du coq actuel, le maire du village reconnaît une situation délicate. Il explique avoir tenté une médiation entre voisins, sans succès pour le moment. Ce qui est en cause ici, ce n’est pas seulement un animal qui chante trop fort. C’est un affrontement entre deux manières de vivre.

D’un côté, des habitants de longue date qui considèrent que les bruits du terroir font partie du charme du lieu ; de l’autre, des résidents qui apprécient la nature, mais estiment que cela ne doit pas se faire au détriment de leur repos.

Une décision qui pourrait créer un précédent

La plainte collective a été déposée auprès du tribunal local. Elle rassemble une dizaine de signatures, ce qui en fait une première dans la région. Les plaignants demandent soit un déplacement du coq dans une dépendance plus éloignée du voisinage, soit, plus radical, son éloignement définitif de l’habitation.

Voici ce qui est reproché en particulier : À lire Stage payé exonéré : comment toucher quand même la prime de rentrée scolaire

Un chant quotidien dès 4h du matin, jusqu’à parfois 7h

dès 4h du matin, jusqu’à parfois 7h Une impossibilité de dormir fenêtres ouvertes en été

fenêtres ouvertes en été Des troubles du sommeil répétés pour plusieurs foyers

L’affaire pourrait relancer les discussions sur le “patrimoine sensoriel rural”, protégé en partie par la loi depuis 2021. Cette loi reconnaît en effet l’existence de sons et d’odeurs liés à la campagne comme étant des éléments à préserver, mais elle laisse une large place à l’interprétation en cas de tensions.

Le jugement prévu dans les prochains mois dira si ce coq matinal devra tempérer sa voix ou non. En attendant, le village se divise doucement entre défenseurs du chant gallinacé et partisans d’un réveil… un peu plus tardif.