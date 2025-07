Moucherons dans le quartier : évitez 135 € d’amende avec ces règles pour votre composteur

Un habitant de la ville de Vitré, en Ille-et-Vilaine, a reçu une amende de 135 € pour un composteur mal entretenu. Selon la mairie, une invasion de moucherons causée par ce bac à compost aurait fortement gêné le voisinage. La situation a rapidement dégénéré en conflit de voisinage.

Un composteur oublié qui fait des vagues

L’histoire peut prêter à sourire, mais elle révèle un vrai malaise. Dans un quartier résidentiel de Vitré, un composteur mal géré a déclenché une invasion de moucherons à tel point que les voisins ont alerté la police municipale. Les témoignages parlent d’insectes omniprésents dans les jardins, collés aux fenêtres et parfois même à l’intérieur des maisons. Pas franchement l’idéal pour passer un été tranquille.

Face à la gêne persistante, les forces de l’ordre ont inspecté les lieux. Verdict sans appel : le bac à compost était en plein désordre, avec des déchets non couverts et un entretien clairement négligé. Le propriétaire a été sanctionné d’une amende de 135 €, au titre de la dégradation de la qualité de vie du quartier.

Ce type de sanction est encore rare, mais les mairies ont bel et bien le droit d'intervenir lorsque la propreté ou la tranquillité publique est mise à mal.

Pourquoi ça peut vite poser problème

Le compostage, en soi, est une démarche positive. Il permet de réduire la quantité de déchets ménagers tout en créant un engrais naturel pour les plantes. Mais pour que ça fonctionne vraiment, il y a quelques règles de base à respecter.

Un bac à compost doit être régulièrement remué, aéré et équilibré. Si on y jette uniquement des épluchures humides sans matière sèche (comme des feuilles ou du carton), les déchets fermentent mal et attirent moucherons et mauvaises odeurs.

Et c’est exactement ce qui s’est passé à Vitré. Faute de surveillance, le déséquilibre dans le compost a créé un environnement propice aux insectes. En pleine chaleur, le phénomène s’est amplifié rapidement, impactant tout un secteur du voisinage. D’où la sanction, destinée autant à faire respecter l’ordre qu’à sensibiliser à de bonnes pratiques.

Quelques conseils pour un compost sain et sans nuisances

Pour éviter ce genre de mésaventure (et une amende salée), voilà quelques réflexes simples mais hyper pratiques à adopter :

Mélanger légumes et matières sèches (feuilles mortes, carton, sciure…)

Aérer le compost toutes les deux semaines environ

Couvrir avec un couvercle ou une bâche pour limiter l'humidité

Éviter les produits laitiers, viandes ou plats cuisinés

Surveiller régulièrement l'odeur et la présence d'insectes

Ces gestes tout simples permettent d'éloigner les nuisibles et de garder des relations apaisées avec ses voisins. Car oui, même un petit tas de déchets peut faire beaucoup de bruit quand il est mal géré.

Un rappel utile à l’heure où de plus en plus de foyers français se mettent (à juste titre) au compostage pour réduire leur impact environnemental.

Le respect du compost, c’est aussi celui du cadre de vie. Et visiblement, ça peut coûter cher de l’oublier.