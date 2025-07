Une station météo oubliée émet encore : le mystère radio enfin expliqué après 40 ans

Depuis plusieurs décennies, une vieille station météo laissée à l’abandon continue d’émettre un signal radio mystérieux. Une transmission qui n’a lieu qu’une fois par semaine, depuis une fréquence tenue secrète depuis plus de 40 ans. Même les experts peinent à percer les secrets étonnants de ce vestige technologique surprenant, qui défie la logique.

Un signal persistant malgré l’abandon

Située quelque part dans une zone reculée d’Europe de l’Est, la station météo n’est plus occupée depuis la fin des années 1970. Pourtant, tous les lundis à la même heure, un signal radio analogique fait son apparition sur les ondes courtes. Il ne dure que quelques minutes, parfois moins, toujours au format binaire ou composé de bruits codés mystérieux dont la provenance exacte reste incertaine.

Au fil des années, plusieurs passionnés de radio amateur ont capté cette transmission et tenté de la décrypter. Ce qui étonne, c’est à la fois sa régularité et sa résilience. L’équipement censé être obsolète continue de fonctionner de manière quasi parfaite, sans interruption apparente, comme si quelqu’un entretenait l’émission à distance.

Une fréquence protégée depuis quatre décennies

La fréquence exacte sur laquelle la station transmet n'a jamais été rendue publique. Elle aurait été inscrite dans un registre gouvernemental classé top secret pendant la guerre froide, époque durant laquelle ces stations codées étaient courantes. On parle ici de radios dites « numériques silencieuses », utilisées notamment pour envoyer des messages codés à des espions.

La seule certitude : la fréquence n’a jamais été réattribuée, ce qui constitue une exception rare dans le domaine des communications hertziennes. Un choix très inhabituel qui tend à montrer que cette émission est tolérée, soit ignorée volontairement par les autorités compétentes. Et dans le milieu, ce silence intrigue beaucoup.

Des rumeurs d’expérimentation militaire ou de test automatisé

Certains experts pensent que la station n’a jamais été totalement abandonnée et qu’elle est en réalité un site test oublié. D’après eux, elle servirait encore aujourd’hui de sorte de marqueur temporel ou d’indicateur de synchronisation pour une technologie plus vaste, voire pour un projet militaire. On évoque même l’éventualité d’un ordinateur relié à des capteurs climatiques encore actifs, malgré l’absence de personnel sur place.

D’autres théories, un peu plus fantaisistes voire complotistes, circulent depuis qu’un forum d’apprentis cryptographes a partagé de possibles extraits décodés du signal. Si certains segments ressemblent à de simples données météorologiques, d’autres segments auraient une structure incohérente, comme si le message était volontairement brouillé.

Un phénomène suivi de près par les fans de “numbers stations”

Ce genre de transmissions énigmatiques fascine une petite communauté de passionnés, les chasseurs de “stations chiffrées”. Ces dernières étaient utilisées notamment pendant la guerre froide par différents pays pour envoyer des instructions codées à l’aide de suites de chiffres ou de sons robotisés. Aussi dingue que cela puisse paraître, certaines sont encore actives aujourd’hui, un peu comme si l’histoire refusait de tourner la page.

Cette station météo serait donc un exemple rare d'une fréquence semi-fantomatique, ni complètement militaire, ni totalement oubliée. Ce qui crée un véritable buzz en ligne depuis que les écoutes clandestines ont été partagées sur des plateformes spécialisées. Il faut dire que le mystère autour de sa localisation exacte, de son alimentation toujours fonctionnelle et de son intention d'origine laisse place aux spéculations.

Ce qu’on sait (ou croit savoir)

En rassemblant les témoignages d’auditeurs et les rares documents techniques accessibles, voici les seules certitudes :

La transmission dure entre 2 et 6 minutes chaque semaine

Elle suit une structure répétitive depuis au moins 1983

L’alimentation serait solaire ou via un vieux générateur autonome enfoui

Aucun pays ne reconnaît officiellement cette station comme en activité

Certains sons utilisés dans le signal n’apparaissent dans aucun catalogue reconnu

Bref, un mystère bien épais, avec un parfum de guerre froide et de technologie oubliée. Pour les curieux, ça vaut vraiment le détour radio une fois par semaine.