Aboiements incessants d’une chienne en chaleur : ce que dit la loi et comment agir efficacement

Une habitante de Charente-Maritime a porté plainte contre les propriétaires d’une chienne en chaleur qui aboyait sans relâche, nuit et jour. Les bruits seraient devenus insupportables, empêchant tout un quartier de dormir. Cette affaire, à première vue cocasse, traduit un vrai malaise de voisinage qui a fini devant la justice.

Un litige qui dure depuis des mois

Tout commence à Saint-Laurent-de-la-Prée, une petite commune tranquille près de Rochefort. Une résidente y dénonce des nuisances sonores « invivables », causées selon elle par une chienne de race berger belge en période de chaleur. Les aboiements incessants se produiraient aussi bien en pleine nuit qu’en journée, mettant à mal le quotidien de tout le lotissement concerné.

La plaignante affirme avoir tout tenté pour résoudre la situation à l’amiable. Elle a prévenu les voisins concernés à plusieurs reprises, envoyé des lettres et sollicité l’intervention de la mairie. Sans résultat concret, elle a finalement porté plainte auprès de la gendarmerie pour nuisance sonore. Une étape qu’elle n’aurait pas franchie de gaieté de cœur, mais qu’elle juge aujourd’hui nécessaire.

Une chienne « désespérée », selon les voisins visés

Du côté des propriétaires de l'animal, l'interprétation est bien différente. Interrogé par la presse locale, l'un d'eux évoque une chienne en chaleur et frustrée, qui chercherait simplement à sortir. « Elle aboie comme une malade parce que ses hormones la rendent folle », explique-t-il. Le phénomène ne durerait que quelques jours, deux fois par an.

Ils assurent aussi avoir pris des mesures : gardée à l’intérieur lorsque c’est possible, promener davantage la chienne, prévenir les chaleurs… Mais selon eux, rien ne semble suffisant pour calmer la voisine excédée. Cette dernière reste catégorique : « ça réveille tout le lotissement à 4 heures du matin, c’est plus possible ».

Entre vie à la campagne et tranquillité des voisins

Ce type d’affaire illustre une réalité bien connue dans certaines zones pavillonnaires : le difficile équilibre entre la vie avec des animaux, notamment à la campagne, et le respect de la tranquillité des riverains. Car oui, les chiens aussi ont leur cycle et leur caractère, et tout le monde ne le vit pas de la même façon.

Pour certaines familles, avoir un chien qui s’exprime est naturel, voire attendu. Pour d’autres, cela devient vite synonyme d’insomnies à répétition. Et quand aucune solution n’est trouvée entre voisins, les tribunaux se retrouvent à trancher sur ce genre de différend… parfois un peu ubuesque, mais révélateur des tensions du quotidien.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’un animal entraîne ce genre de conflit. Ces dernières années, on a vu passer des affaires liées :

au chant d’un coq

au meuglement d’une vache

au clapotis d’une fontaine de jardin jugé trop bruyant

Ce qui peut sembler anodin devient très vite une vraie source de stress quand cela s'invite dans nos nuits.

En attendant la décision de la justice, la chienne continue apparemment d’aboyer… et les tensions ne semblent pas prêtes de retomber.