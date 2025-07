Poursuivi pour puiser de l’eau : il voulait juste sauver ses chèvres

Récemment dans les Alpes-de-Haute-Provence, un simple geste de la vie rurale a pris une tournure inattendue. Un éleveur est poursuivi en justice pour avoir puisé de l’eau dans un ruisseau à l’aide de bidons. Son but ? Hydrater son troupeau de chèvres. Une affaire qui questionne l’accès à l’eau en zone rurale.

Un quotidien d’éleveur mis en cause

Le 2 mai dernier, Thierry, un agriculteur d’une quarantaine d’années installé dans la vallée de l’Ubaye, a été arrêté alors qu’il remplissait des bidons d’eau dans un petit ruisseau de montagne. Son geste était pourtant simple et quotidien : recueillir de l’eau pour ses bêtes. En cette période de sécheresse, les sources habituelles commençaient à manquer. Ce jour-là, il avait simplement garé son véhicule à proximité d’une piste forestière et embarqué quelques bidons pour donner à boire à ses chèvres.

Mais ce qu’il ignorait, c’est que ce ruisseau est situé dans une zone protégée dépendant de l’Office national des forêts, et qu’un arrêté réglemente strictement les prélèvements d’eau. Résultat, une amende pour « prélèvement illégal d’eau d’un cours d’eau sans autorisation », voire des poursuites judiciaires. Autant dire que la nouvelle a fait pas mal réagir dans les villages alentour.

Une réglementation stricte, mais peu connue du grand public

En France, l'eau est un bien commun, mais son usage est encadré, surtout dans certaines zones sensibles. Il est interdit de prélever de l'eau dans un ruisseau, une rivière ou une nappe phréatique sans autorisation, même pour usage personnel ou agricole. Ce principe vise à réguler les ressources et à éviter des utilisations excessives ou nuisibles à l'environnement.

Mais dans les faits, pour de nombreux éleveurs ou habitants des territoires ruraux, cette réglementation reste floue. Beaucoup pensent avoir un accès « naturel » à l’eau autour de chez eux. C’est souvent le cas dans les endroits reculés, loin des villes, où les pratiques agricoles se transmettent de génération en génération. Là-bas, recueillir de l’eau en pleine nature ne semble ni répréhensible, ni risqué. C’est d’ailleurs cette méconnaissance de la loi qui semble être au cœur de cette affaire.

Une mobilisation locale en soutien à l’éleveur

Suite à cette histoire, plusieurs habitants de la région et petits producteurs se sont mobilisés en soutien à Thierry. Pour eux, c’est un exemple de plus du décalage entre les réalités rurales et la rigidité administrative. Certains dénoncent un excès de zèle, d’autres pointent du doigt un système qui pénalise ceux qui vivent simplement, au contact de la nature, sans chercher à en abuser.

À travers des collectifs locaux et sur les réseaux sociaux, ils demandent davantage de tolérance et une mise à jour des règles, plus adaptées à la vie quotidienne des éleveurs. En pleine crise climatique où l’on parle de gestion durable de l’eau, ces situations rappellent que la ruralité a parfois du mal à se faire entendre.

Ce que la loi autorise (ou pas)

Pour clarifier les choses, voici ce qu’il faut savoir si vous vivez à la campagne et que vous utilisez de l’eau issue de sources naturelles :

Toute captation dans un cours d’eau ou une nappe phréatique est soumise à déclaration voire à autorisation préfectorale.

dans un cours d’eau ou une nappe phréatique est soumise à préfectorale. Même le pompage ou le prélèvement manuel est concerné, s’il est récurrent ou à proximité d’une zone protégée .

est concerné, s’il est récurrent ou à proximité d’une . L’ usage personnel (jardin, bétail, potager) ne fait pas forcément exception, surtout s’il y a des enjeux environnementaux .

(jardin, bétail, potager) ne fait pas forcément exception, surtout s’il y a des . Des interdictions temporaires peuvent s’appliquer en période de sécheresse ou dans des territoires sensibles.

En cas de doute, le mieux est encore de se rapprocher de sa mairie ou de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer). C'est parfois un peu de paperasse, mais ça évite bien des ennuis.

Une histoire qui touche parce qu’elle paraît simple, presque banale, et qui soulève pourtant de grandes questions. Comment concilier respect de la réglementation et bon sens paysan ? Est-il encore possible aujourd’hui d’exercer son métier d’éleveur comme avant, sans se heurter aux règles ? Cette affaire risque de relancer les débats autour de l’eau comme ressource partagée, précieuse mais parfois inaccessible.