Expulsés pour leur dôme en bâche recyclée : comment camper sans risquer l’interdiction

Un couple a été prié de quitter un camping après avoir installé un dôme original en bâche recyclée à la place d’une tente classique. Leur construction, certes insolite et écolo, a rapidement suscité des inquiétudes chez les gérants du terrain. Ces derniers ont évoqué un problème de sécurité.

Un logement fait maison qui intrigue… et inquiète

L’histoire se passe dans le sud de la France, sur un terrain de camping proche de la nature, habituellement prisé par les voyageurs en quête de tranquillité. Ce couple d’une trentaine d’années, habitué des vacances alternatives, avait prévu de passer un long week-end en installant un dôme construit par leurs soins. Élaboré à partir de tubes souples et de bâches récupérées, leur abri avait tout d’un mini observatoire futuriste.

À première vue, la structure semblait stable et bien ancrée. Pourtant, en découvrant cette installation peu conventionnelle, les responsables du camping ont estimé que la sécurité n’était pas garantie. Malgré les explications du couple, ils ont été contraints de démonter leur petite maison éphémère… ou de partir.

Un dôme original mais loin des normes du camping

Ce type d’installation, bien qu’esthétique et respectueux de l’environnement, sort des standards admis dans la majorité des campings. D’un point de vue législatif, les terrains de camping en France sont soumis à certaines règles en matière d’hébergement temporaire. Les tentes, caravanes ou vans sont les formats les plus courants et acceptés. Mais lorsqu’un abri s’éloigne trop de ces modèles, les propriétaires du terrain ont toute latitude pour refuser son installation. À lire Poursuivi pour puiser de l’eau : il voulait juste sauver ses chèvres

D’après les gestionnaires, le dôme n’était pas certifié par aucune norme de sécurité. L’espace intérieur n’était pas équipé d’issues de secours, ni de fixations fiables en cas de vent. Le risque d’écroulement, bien que faible selon le couple, a tout de même été jugé préoccupant.

Une tendance DIY qui séduit mais interroge

Ces dernières années, on voit de plus en plus d’adeptes du DIY (« do it yourself ») tenter des expériences alternatives d’hébergement, entre tiny house sur roues, yourte transportable ou dômes géodésiques. L’objectif est souvent le même : vivre en pleine nature, avec un minimum d’impact écologique, en récupérant ou réutilisant des matériaux.

Ces dômes conçus avec des bâches et des structures légères sont typiques de certains festivals ou rassemblements alternatifs. C’est aussi un petit coup de cœur pour les bricoleurs nomades qui rêvent d’un habitat réversible et transportable. Mais hors d’un cadre privé ou d’un événement organisé, ces initiatives se heurtent parfois à des exigences très concrètes.

Pour rappel, ce type d’hébergement alternatif ne convient pas toujours aux infrastructures habituelles d’un camping, et surtout :

Ne respecte pas toujours les normes ignifuges ou coupe-vent

Peut obstruer la vue ou gêner le passage sur certaines parcelles

ou gêner le passage sur Peut poser problème en cas de contrôle ou d’accident

Une expulsion sans heurts mais une frustration bien réelle

Le couple n’a pas résisté longtemps. Ils ont préféré démonter le dôme et écourter leur séjour. Dans une publication sur les réseaux sociaux, ils ont partagé leur déception, tout en comprenant que leur projet n’était pas apprécié de tous. Leur ambition pourtant était simple : dormir au plus près des arbres, dans une petite bulle entièrement conçue par eux. À lire Aboiements incessants d’une chienne en chaleur : ce que dit la loi et comment agir efficacement

Avec les beaux jours qui reviennent et l’envie de nature qui reprend le dessus, cette affaire rappelle que la liberté de camper librement a ses limites. Même si l’idée est louable, elle doit aussi rassurer ceux qui accueillent.