Amende pour bidons d’eau de pluie : comment stocker sans risque pour éviter les sanctions

Il pensait faire un geste écologique et économique, mais la mairie n’a pas vu les choses du même œil. Un retraité a écopé d’une amende pour avoir récupéré de l’eau de pluie dans son jardin à l’aide de simples bidons bleus. En cause ? L’absence de couvercles, jugée dangereuse pour la prolifération des moustiques.

Un geste écolo devenu une infraction

Daniel, 72 ans, habite dans le sud-ouest de la France. Comme beaucoup de retraités attachés à leur jardin, il cherchait une solution pour arroser ses légumes sans gaspiller d’eau potable, d’autant plus en période de sécheresse. Il a donc récupéré plusieurs bidons alimentaires bleus, les a positionnés sous les gouttières de son garage et a laissé la pluie faire le reste.

Mais, quelques semaines plus tard, la surprise est tombée dans sa boîte aux lettres : une amende de 135 euros, accompagnée d’un rappel au règlement sanitaire départemental. En cause ? Les bidons, laissés à l’air libre, favoriseraient la reproduction des moustiques, notamment ceux pouvant transmettre des maladies comme la dengue ou le chikungunya. Les autorités locales estiment que de tels contenants, sans couvercle, constituent un « lieu de stagnation d’eau non conforme ».

Une mesure qui interroge les habitants

Le voisinage proche a pris la défense du septuagénaire, estimant la sanction disproportionnée. « Il fait ça depuis des années, tout le monde le sait, et personne ne s'est jamais plaint », raconte une voisine. D'autant que dans certaines régions, le stockage d'eau de pluie est plutôt encouragé, avec des subventions pour s'équiper de récupérateurs fiables.

La mairie, contactée par la presse locale, a expliqué que des agents de la lutte anti-vectorielle avaient constaté l’infraction lors d’un contrôle de routine. C’est dans ce cadre que le retraité a été verbalisé. Une réponse qui laisse un goût amer à certains, qui y voient une application trop rigide de la loi.

Que dit réellement la réglementation ?

En France, stocker de l’eau de pluie est autorisé, mais certaines règles doivent être respectées, en particulier pour éviter les risques sanitaires. Les normes, définies par les règlements sanitaires départementaux, varient d’un territoire à l’autre, mais voici ce que ces textes indiquent généralement :

Les réserves d’eau doivent être hermétiquement fermées ou équipées d’un dispositif empêchant l’accès des insectes

ou équipées d’un Elles ne doivent pas présenter de danger pour la santé publique

En cas de non-respect, une amende forfaitaire peut être appliquée, avec possibilité de poursuites en cas de récidive

On comprend mieux pourquoi la présence de simples bidons ouverts a posé problème, même s’ils étaient a priori inoffensifs.

Des alternatives plus sûres et pas si chères

Aujourd’hui, il existe des solutions simples et accessibles pour récupérer l’eau de pluie en toute légalité. De nombreuses jardineries proposent des récupérateurs avec couvercle, petit robinet et même filtre intégré. Certains modèles d’entrée de gamme coûtent autour de 30 à 50 euros.

D'ailleurs, plusieurs départements offrent des aides à l'achat, parfois jusqu'à 50 % du prix du récupérateur, dans une volonté d'encourager les particuliers à économiser l'eau. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent continuer à arroser leur potager sans risquer une amende pour cause de moustiques.

Un rappel utile, même si ça agace

Cette histoire peut faire sourire, mais elle révèle un enjeu de santé publique réel. Les moustiques tigres, qui se développent dans de toutes petites quantités d’eau stagnante, sont de plus en plus présents en métropole. Les autorités sanitaires multiplient donc les contrôles de prévention, surtout à l’approche de l’été.

Daniel, de son côté, a décidé de couvrir ses bidons avec une vieille bâche lestée, en attendant d’investir dans un matériel plus rigoureux. « Je voulais juste économiser l’eau, pas mettre le quartier en danger », sourit-il. Une frustration compréhensible, mais qui rappelle qu’en matière d’écologie comme de règlementation, les bonnes intentions ne font pas toujours tout.