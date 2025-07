Facturé 6 mois après la vente de sa maison : comment éviter cette erreur fiscale

Depuis six mois, Anthony pensait en avoir fini avec toutes les démarches liées à la vente de son ancienne maison. Pourtant, il continue de recevoir des factures pour un logement qu’il n’habite plus. Une situation incompréhensible pour cet ancien propriétaire installé en Indre-et-Loire, qui cherche encore des réponses.

Une facture qui tombe de nulle part

Tout commence lorsque cet habitant de Sepmes, dans le sud du département, reçoit une facture d’eau de près de 150 euros. Aucun doute pour lui, il s’agit d’une erreur. La maison concernée a été vendue il y a déjà six mois. Et naturellement, il n’y habite plus. Pourtant, le courrier est bien à son nom.

Surprise, agacement… puis inquiétude. Que se passe-t-il avec son ancien contrat ? La maison a été vendue en bonne et due forme, les documents de cession sont en règle, et la relève du compteur avait même été faite au moment de la transaction. Mais visiblement, quelque chose n’a pas suivi dans la chaîne administrative.

Le service de l'eau continue de lui réclamer des paiements. Pire encore, selon les relevés, de l'eau a bien été consommée après son départ. Pour Anthony, c'est clair, le nouveau propriétaire est actif dans la maison. Pourquoi alors le contrat n'a-t-il pas été mis à jour ?

Un manque de réactivité qui coûte cher

Le syndicat des eaux concerné, dans ce cas la Saur, reconnaît un loupé. Il aurait fallu que le nouveau propriétaire crée un nouveau contrat à son nom. Mais sans cette formalité, l’ancien locataire ou propriétaire reste juridiquement rattaché à l’abonnement. Résultat, c’est Anthony qui est facturé.

Ce n’est pas un cas isolé. Beaucoup d’abonnements de services publics ne se clôturent pas automatiquement à la vente d’un bien. Si personne ne signale la transition, les comptes restent actifs. Un détail administratif… qui peut coûter plusieurs centaines d’euros.

Autre souci : lorsqu’un compteur d’eau continue d’enregistrer de la consommation, le fournisseur considère que le titulaire enregistré reste responsable. Pour Anthony, cela génère chaque mois un nouveau décompte, et donc potentiellement de nouvelles factures. Ce flou administratif est d’autant plus frustrant que toutes les démarches avaient été faites, selon lui, conformément à la procédure.

Que faire si cela vous arrive ?

Si vous vendez un logement, quelques démarches peuvent faire toute la différence et vous éviter ce genre de situation.

Voici les bons réflexes à adopter :

Le jour de la vente, faites une relève du compteur avec l’acquéreur et conservez une photo datée .

avec l’acquéreur et conservez . Transmettez cette information au fournisseur d’eau ou d’énergie pour demander la résiliation officielle de votre abonnement.

ou d’énergie pour demander la de votre abonnement. Invitez, si possible par écrit, le nouveau propriétaire à ouvrir rapidement son contrat .

à ouvrir rapidement . Vérifiez dans les semaines qui suivent que votre compte client a bien été clôturé.

Et si, malgré tout, vous recevez encore des factures, n’attendez pas. Saisissez le service client du fournisseur, puis en cas de blocage, transmettez votre dossier au médiateur de l’énergie ou à la DGCCRF. Dans certaines situations, il est même conseillé de contacter un avocat ou un conciliateur de justice pour régler le litige.

Un rappel utile : même après une vente, vous restez responsable tant que le contrat n’a pas été désactivé ou transféré. Un petit détail administratif… qui peut éviter bien des tracas.