Trouvaille d’or dans un vieux pot rouillé : que faire face à une découverte fortuite ?

Alors qu’il nettoyait une vieille remise au fond du jardin familial, un amateur de jardinage a mis la main sur une trouvaille incroyable : des pièces d’or napoléoniennes soigneusement rangées dans un pot rouillé. Cette découverte, aussi fortuite que spectaculaire, attire désormais l’attention des autorités françaises.

Un pot rouillé, des pièces d’or et une surprise de taille

Dans la Sarthe, un homme dans la cinquantaine a fait une trouvaille qui ferait rêver n’importe qui : alors qu’il désencombrait une cabane de jardin sur le terrain d’une ancienne maison de campagne familiale, il est tombé sur un pot rouillé oublié derrière des outils. À l’intérieur, pas de vieux clous ni de vis, mais des douzaines de pièces d’or datant du Premier Empire. Choc total. Selon ses premières estimations, il y en aurait pour plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Le pot, en terre cuite, semblait avoir été volontairement caché et oublié depuis un siècle au moins. Les pièces retrouvées sont des « Napoléons », comme on les appelle familièrement, frappées au nom de Napoléon Ier et Napoléon III. Elles datent d’une époque bien révolue, mais leur valeur est toujours bien réelle, à la fois historique et financière.

L’État s’en mêle : une réglementation stricte

Mais pas question de s'improviser chasseur de trésor sans conséquences. En France, les découvertes de ce genre sont encadrées par le Code du patrimoine. Lorsqu'un particulier tombe sur un objet de valeur lors de travaux ou de fouilles sur son propre terrain ou celui d'autrui, il doit impérativement en faire la déclaration auprès des autorités.

Dans le cas présent, l’État a immédiatement réagi et a formulé une demande d’inventaire officiel. L’objectif : établir précisément le nombre, la nature et la provenance des pièces d’or afin de déterminer si elles peuvent être considérées comme des biens patrimoniaux. Et si c’est le cas, la suite pourrait bien se compliquer pour le jardinier chanceux.

Un point important à retenir : si l’origine des pièces prouve qu’elles avaient été volontairement cachées (et non simplement perdues), leur propriétaire légal pourrait être la personne qui occupait les lieux à l’époque… ou bien l’État français lui-même. Et là, tout dépend de documents, titres de propriété ou autres témoignages historiques.

Un butin qui pourrait valoir gros

Selon les premières observations, certaines pièces retrouvées pourraient valoir entre 250 et 500 euros pièce, voire plus si leur état de conservation est exceptionnel ou si elles présentent une rareté particulière. Concrètement, si le pot contient une cinquantaine de monnaies, on parlerait facilement de plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Mais au-delà de leur valeur monétaire, ces pièces attirent aussi pour leur valeur historique. Elles racontent une époque, celle du XIXe siècle, entre l’Empire et le Second Empire, lorsque la France frappait de la monnaie en or pour symboliser sa puissance.

Ce genre de découvertes n'arrive pas tous les jours, mais elles ne sont pas impossibles non plus. En 2021, une autre cache de pièces d'or avait été retrouvée sur un chantier à Quimper. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un trésor planqué sous nos pieds.

Ce qu’il faut faire si vous tombez vous aussi sur un trésor

Juste au cas où, voilà les réflexes à avoir si vous découvrez un objet de valeur chez vous :

Ne pas le déplacer sans précaution

sans précaution Prendre des photos dans le contexte de la découverte

dans le contexte de la découverte Ne rien vendre immédiatement

immédiatement Contacter rapidement votre mairie ou les services d’archéologie locaux

ou les services d’archéologie locaux Attendre les instructions officielles pour éviter toute infraction au Code du patrimoine

Alors certes, tomber sur un trésor dans une remise, c’est assez rare, mais avouez que ça donne envie de faire un peu de tri dans vos greniers et dépendances. Qui sait, entre deux planches vermoulues ou dans une vieille boîte en fer blanc, vous pourriez tomber sur un petit bout d’histoire. Et parfois, ça vaut vraiment le détour.