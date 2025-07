Surveillance illégale au potager : pourquoi la CNIL enquête sur cette caméra municipale

Une simple caméra de surveillance installée dans un potager municipal de la commune de Saint-Mammès, en Seine-et-Marne, a suffi à déclencher une enquête de la CNIL. En cause : une atteinte à la vie privée, puisque les visages filmés par la caméra étaient parfaitement reconnaissables. Retour sur une affaire pas si anecdotique.

Un potager tranquille… et une caméra trop curieuse

L’histoire commence dans un jardin partagé, un espace cultivé en commun par les habitants, situé en bordure de la mairie de Saint-Mammès. Afin de dissuader d’éventuels vols ou dégradations dans ce potager municipal, la commune décide d’installer une caméra de vidéosurveillance. Jusque-là, rien d’inhabituel. Sauf que cette caméra n’est pas dirigée vers un bâtiment à protéger, ni même cantonnée à l’entrée du jardin. Elle filme en permanence toute la zone, y compris les allées empruntées par les passants et les parcelles où les habitants viennent jardiner. Et surtout, cette caméra capte des visages en haute définition.

C’est là que le bât blesse. Selon les règles en vigueur, lorsqu’un équipement de surveillance capte des personnes de manière identifiable dans un espace ouvert, cela relève du traitement de données personnelles. Et donc, de la régulation de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Une alerte prise très au sérieux par la CNIL

La CNIL a été saisie après une alerte provenant d'un signalement anonyme. Des habitants, dérangés par cette surveillance jugée excessive, ont estimé que leur droit à la vie privée était remis en cause. Les inspecteurs de la CNIL se sont donc rendus sur place pour vérifier les images produites par la caméra. Leur constat est sans appel : les visages sont bien identifiables, ce qui rend la commune responsable d'un traitement de données personnelles sans encadrement légal clair.

Dans son rapport, la CNIL pointe également un autre point sensible : les personnes filmées n’étaient pas dûment informées de la présence et de l’usage de la caméra. Or, c’est une obligation stricte, surtout dans un lieu ouvert au public comme un potager partagé. Il aurait fallu un panneau visible indiquant clairement que la zone était placée sous vidéosurveillance, avec les coordonnées du responsable.

Ce que risque réellement la commune

Pour l’instant, la CNIL n’a pas encore prononcé de sanction. Elle a lancé une enquête formelle afin d’évaluer l’ensemble des conditions entourant cette installation. Si des manquements importants sont confirmés, plusieurs suites sont possibles : un simple rappel à l’ordre, une mise en demeure de retirer la caméra ou, dans les cas les plus graves, une amende administrative pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.

La CNIL tient toutefois compte du contexte de chaque cas. Une caméra installée de bonne foi pour protéger des plantations n’est pas forcément assimilable à une négligence grave. Mais l’absence d’information du public et l’angle de prise de vue restent problématiques.

Une affaire révélatrice des enjeux de surveillance locale

Ce qui peut sembler être une anecdote de village cache en réalité un enjeu plus vaste : la multiplication des systèmes de vidéosurveillance dans les communes, parfois sans cadre suffisamment rigoureux. De plus en plus de villes installent des caméras pour sécuriser des lieux publics, des abords d’écoles, voire des équipements de proximité comme les jardins partagés. C’est certes rassurant pour les élus comme pour les habitants, mais cela ne donne pas carte blanche pour filmer tout et n’importe quoi.

Les règles sont claires :

Toute installation de caméra dans un lieu public doit reposer sur un objectif proportionné (ex : sécurité, prévention des incivilités).

(ex : sécurité, prévention des incivilités). Les personnes filmées doivent être informées de façon visible et précise.

et précise. Les données ne doivent pas être conservées indéfiniment sans justification.

sans justification. Les visages captés doivent parfois être floutés en l’absence de nécessité d’identification.

Autrement dit, même une simple caméra au-dessus d’un carré de tomates doit respecter les droits fondamentaux. Une piqûre de rappel bienvenue à l’heure où la technologie rend la surveillance de plus en plus facile… mais pas forcément plus légitime.