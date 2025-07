Retraite Agirc-Arrco : comment réclamer les erreurs de pension 2010-2020 grâce à cette plateforme

Bonne nouvelle pour les retraités : depuis peu, une initiative très attendue leur permet enfin de vérifier et de corriger d’éventuelles erreurs sur leur pension complémentaire Agirc-Arrco, et ce pour une période allant de 2010 à 2020. Une démarche simple, avec un vrai potentiel de gain pour ceux qui se sentent lésés.

Une décennie passée au peigne fin

L’Agirc-Arrco, c’est cette caisse de retraite complémentaire à laquelle cotisent quasiment tous les salariés du privé. Chaque mois, une partie de leurs revenus y est dédiée avec l’objectif de compléter la pension de base versée par la Sécurité sociale. Sauf qu’entre 2010 et 2020, des erreurs de calcul ont pu se glisser dans les dossiers.

Concrètement, cela signifie que certains retraités touchent peut-être une pension minorée sans même le savoir. Des omissions de trimestres, des points mal comptabilisés, des périodes de travail mal prises en compte… Les raisons peuvent être multiples. Jusqu’à présent, difficile de corriger le tir, surtout si ces erreurs dataient de plus de deux ou trois ans. Mais ce n’est plus le cas.

Une plateforme dédiée aux vérifications

La nouveauté, c'est une plateforme en ligne mise à disposition par l'Agirc-Arrco où les retraités peuvent déposer une demande de vérification. Ce portail accessible à tous permet de signaler un éventuel souci sur sa pension complémentaire, même s'il concerne une erreur vieille de 10 ou 14 ans.

C’est hyper pratique : les démarches se font en quelques clics, sans avoir besoin de se déplacer. Il faut fournir quelques pièces justificatives comme des relevés de carrière ou bulletins de salaire. Ensuite, un conseiller analyse les données et revient vers la personne concernée avec un retour personnalisé.

Il faut encore patienter, parfois plusieurs semaines voire mois, avant d’avoir une réponse. Mais vu les enjeux pour des milliers de retraités, ça vaut clairement le coup de tenter.

Un rattrapage rétroactif possible

L’un des aspects les plus intéressants, c’est que les éventuelles erreurs relevées peuvent conduire à un rattrapage de pension. Même si les sommes dues remontent à des années en arrière, l’Agirc-Arrco s’est engagée à verser les montants non perçus. C’est plutôt rare dans le monde administratif, et ça mérite d’être salué.

Cela pourrait représenter plusieurs centaines voire milliers d’euros pour certains retraités. Et bien sûr, la revalorisation de la pension est automatique pour les mois suivants. Une vraie bouffée d’air pour des personnes dont chaque euro compte.

À qui s’adresse cette démarche ?

Tous les retraités du secteur privé qui perçoivent une pension Agirc-Arrco ont potentiellement droit à cette vérification. Il n'y a pas de revenu minimum ni de statut particulier requis. Si vous avez pris votre retraite entre 2010 et 2020, ou si vous avez travaillé pendant cette période, vous êtes concerné.

Voici les profils particulièrement touchés/concernés :

les personnes ayant eu plusieurs employeurs sur cette période

sur cette période les salariés à temps partiel ou en contrats courts

ou en contrats courts ceux dont la carrière a connu des interruptions (maladie, maternité, chômage…)

(maladie, maternité, chômage…) les travailleurs en intérim

C’est aussi une bonne idée d’en parler autour de soi : parents, grands-parents, voisins… Beaucoup ne sont pas au courant de cette possibilité et peuvent passer à côté de sommes importantes.

Un pas vers plus de transparence

Derrière cette plateforme, c’est tout un changement d’approche qui se dessine. Plus de transparence, plus de dialogue, et surtout une volonté de réparer les erreurs passées. Ce n’est pas parfait, mais c’est déjà un joli pas en avant.

Alors si vous êtes concerné, ou que vous suspectez une incohérence sur votre pension, n’hésitez pas à en profiter. Parce que chaque point compte, et que personne ne devrait perdre de l’argent honnêtement gagné.