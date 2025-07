École contrainte de démonter un potager : comment l’écologie divise parents et enseignants

À Marseille, une école associative a dû retirer son potager éducatif fraîchement installé dans la cour de récréation. La mairie a considéré que l’aménagement ne respectait pas les règles d’urbanisme. Une décision qui passe mal du côté des enseignants et des parents d’élèves, qui dénoncent une écologie freinée au lieu d’encouragée.

Un projet écologique et pédagogique salué par les familles

C’est dans une petite école du 15e arrondissement de Marseille que tout a commencé. L’établissement, La Rentrée des classes, fonctionne sur un modèle associatif. Soucieuse de sensibiliser les enfants à l’environnement et à l’autonomie alimentaire, l’équipe éducative a monté un potager en permaculture à la rentrée. L’idée était simple : initier les élèves aux cycles naturels, à la biodiversité et au plaisir de cultiver soi-même.

En quelques semaines, salades, radis et aromatiques ont commencé à pousser dans la cour. Les enseignants étaient ravis, les enfants aussi. L’initiative a reçu le soutien enthousiaste de nombreux parents, qui l’ont jugée « pleine de sens » et « hyper formatrice » pour les plus jeunes.

Mais voilà que la mairie s'en est mêlée. Après un signalement, elle a ordonné le démontage du potager, au motif que l'aménagement ne figurait pas dans les plans d'autorisation d'urbanisme. Résultat : les bacs de culture ont été retirés dans l'urgence, laissant la communauté scolaire abasourdie.

Une décision perçue comme injuste et décourageante

Dans un courrier adressé aux parents, l’équipe pédagogique a regretté un manque de dialogue. D’autant que le projet installé sur un espace bitumé inutilisé ne semblait en rien gêner la sécurité ou la circulation. « Ce n’est pas comme si on construisait un bâtiment », souffle une maman impliquée dans le projet.

Pour beaucoup, cette décision symbolise un paradoxe bien français : les pouvoirs publics vantent l’éducation à la transition écologique, mais freinent parfois les initiatives locales au nom de procédures rigides. Plusieurs familles ont exprimé leur frustration : « On nous parle toute la journée de sobriété, de gestes écoresponsables, mais quand on agit concrètement, on nous bloque. Où est la logique ? »

Certains ont même dénoncé une forme « d’écologie punitive », qui sanctionne des projets bienveillants à cause de lourdeurs administratives. Pour cette école, l’expérience laisse un goût amer, mais aussi une motivation encore plus forte à construire autrement.

Un exemple de déconnexion entre terrain et institutions

Ce type de situation n’est malheureusement pas isolé en France. De nombreuses écoles ou initiatives citoyennes rencontrent des freins similaires, que ce soit pour :

installer des composteurs

des aires de jeux naturelles

ou des murs végétaux

Le problème ? Un retard des règlementations face à l'urgence climatique et aux nouvelles façons d'éduquer.

Derrière cette affaire marseillaise, c’est toute une réflexion qui s’impose sur la façon dont les collectivités peuvent mieux accompagner les écoles dans leurs démarches écologiques. Car les projets comme celui de La Rentrée des classes ne sont pas des caprices : ils préparent les générations futures à vivre dans un monde plus respectueux du vivant. Et ça, franchement, ça mérite d’être encouragé.