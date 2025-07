Touchez un complément RSA oublié avant 2009 : voici comment vérifier votre éligibilité

Bonne nouvelle pour certains bénéficiaires du RSA : ceux qui ont perçu cette aide avant 2009 pourraient recevoir un complément financier tout à fait inattendu. Cette mesure, mise en place discrètement, vise à régulariser une ancienne erreur et concerne plusieurs milliers de personnes. Explications.

Un oubli remontant à la mise en place du RSA

Lorsque le Revenu de Solidarité Active (RSA) a été instauré en 2009, il remplaçait plusieurs dispositifs sociaux, dont l’allocation de RMI et certaines formes de primes pour l’emploi. À l’époque, de nombreuses situations individuelles ont été recalculées de manière automatisée. Sauf que ce passage ne s’est pas toujours fait dans les règles établies.

Il s’avère qu’un bug ou une mauvaise interprétation des textes aurait empêché des personnes de toucher la totalité de leurs droits. Ce n’est que récemment que les services de l’État ont repéré ce souci. Résultat : plusieurs anciens allocataires sont en ce moment mêmes recontactés pour recevoir un rattrapage. Et ce petit coup de pouce peut aller jusqu’à quelques centaines d’euros.

Un versement sans démarche à faire

Si tu es concerné, bonne nouvelle : tu n’as aucune démarche à effectuer. Les caisses d’allocations familiales ou la MSA (si tu es dans le régime agricole) t’enverront un courrier si tu es éligible à ce complément. Le versement se fera ensuite automatiquement, sur ton compte, et tu n’auras pas à le déclarer. À lire Pénalités fiscales injustes ? La remise gracieuse peut les annuler efficacement

Ce rattrapage est qualifié « d’exceptionnel » et il intervient plus de quinze ans après les faits, ce qui est assez rare dans ce domaine. Et surtout, il ne s’agit pas d’un prêt mais bien d’une somme qui t’est due. Donc aucun risque de remboursement ensuite.

Qui peut espérer recevoir ce complément ?

Concrètement, ce sont principalement des personnes qui ont perçu des aides comme le RMI ou l’allocation de parent isolé juste avant 2009 qui pourraient être concernées. Dans la bascule vers le RSA, certains éléments n’auraient pas été intégrés correctement dans le calcul initial.

Voici quelques profils pour lesquels ce complément pourrait être envisagé :

Personnes ayant perçu le RMI entre 2008 et 2009

ayant perçu le RMI entre 2008 et 2009 Allocataires de l’allocation de parent isolé sur la même période

de l’allocation de parent isolé sur la même période Ceux ayant connu une interruption d’activité ou un changement de situation familiale juste avant 2009

Comme les CAF disposent de l’historique des versements passés, elles sont en mesure d’identifier les erreurs et de recalculer ce qui aurait dû être versé.

Une régularisation rare mais bienvenue

Ce genre de régularisation n’arrive pas tous les jours. Et dans un contexte marqué par des fins de mois difficiles, c’est une bonne surprise pour ceux à qui ce rappel est dû. Les montants varient d’une situation à l’autre, mais dans certains cas, on parle de sommes allant de 200 à 800 euros. À lire Tiroir cassé, table jetée : elle découvre un terrain oublié de sa famille grâce à un vieux plan

Certaines personnes ont déjà reçu leur virement sans même avoir été prévenues à l’avance. D’autres recevront d’abord un courrier d’information.

Si tu penses être concerné mais que tu n’as reçu aucune nouvelle, inutile de te précipiter à la CAF : le dispositif est entièrement géré de manière automatique. Patience, donc. Et qui sait, il y a peut-être un joli virement qui t’attend d’ici quelques semaines.