Fin de contrat sans Pôle emploi : comment éviter de perdre vos droits retraite

Certaines personnes ayant quitté leur emploi entre janvier et mars 2025 pourraient subir une perte sur leurs droits à la retraite. En cause, un changement de traitement des périodes de chômage par les organismes de retraite, notamment si aucune inscription à Pôle emploi n’a été faite dans les délais. Explications.

Des trimestres de retraite en moins pour certains

Quand on quitte un emploi, une période sans activité peut normalement compter pour la retraite, à condition d’être inscrit à Pôle emploi. Le hic, c’est que si vous n’avez pas fait cette démarche entre janvier et mars 2025, vous risquez tout simplement de perdre des trimestres dans le calcul de votre retraite de base. C’est une petite faille du système qui peut avoir de réels impacts.

Avant, quand une personne était au chômage, même sans allocation, elle pouvait valider des trimestres si elle restait inscrite comme demandeur d’emploi. Mais désormais, les organismes de retraite appliquent plus strictement la règle : pas d’inscription, pas de droits.

Ceux qui sont partis en rupture conventionnelle, démission ou pour un projet personnel sans s’inscrire à Pôle emploi tombent souvent dans ce piège. Malheureusement, les conséquences sont visibles sur le relevé de carrière, parfois bien plus tard. À lire Plafond du Livret A dépassé en juin 2025 ? Votre banque vous alerte par courrier !

Comment valider un trimestre en période de chômage

Pour rappel, vous pouvez valider un trimestre au régime général si vous êtes inscrit à Pôle emploi, même sans percevoir l’allocation. Cette période dite de chômage non indemnisé est prise en compte à condition de présenter une attestation d’inscription. Cela peut aller jusqu’à un an, voire cinq ans si vous avez déjà cotisé au moins 20 ans avant.

En clair, voici ce qu’il faut vérifier :

Vous êtes inscrit à Pôle emploi dès la fin de votre contrat de travail.

dès la fin de votre contrat de travail. Vous conservez toutes vos attestations de période d’inscription .

. Si vous ne percevez pas d’allocations, vous restez malgré tout inscrit, même sans accompagnement actif.

Ces documents sont essentiels si vous devez faire valoir vos droits à la retraite plus tard. Sans eux, l’Assurance retraite risque tout simplement de ne pas reconnaître ces trimestres.

Un changement discret, mais lourd de conséquences

Pourquoi ce sujet revient-il aujourd’hui ? Parce que plusieurs anciens salariés ayant quitté leur poste début 2025 constatent depuis peu que leurs relevés de carrière affichent des “trous”. Leur situation n’a pas été transmise automatiquement, ou bien ils n’avaient pas jugé utile de s’inscrire à Pôle emploi. Et c’est là que ça coince, car les règles ont changé sans grande communication.

Certains découvrent que ces quelques mois passés à réfléchir à un projet personnel, voyager ou faire une pause sont aujourd’hui invisibles aux yeux de la retraite. C’est frustrant, surtout quand on pensait avoir bien géré les choses. Et malheureusement, ces trimestres perdus peuvent parfois décaler la date de départ ou réduire le montant de la pension. À lire Touchez un complément RSA oublié avant 2009 : voici comment vérifier votre éligibilité

Il est important aussi de rappeler que cette faille ne concerne pas que des cas isolés. De nombreuses personnes partant en reconversion ou choisissant un temps sabbatique sont concernées, sans parler de celles qui font une pause entre deux jobs. Une simple inscription aurait permis de sécuriser leurs droits.

Ce qu’il faut faire si vous êtes concerné

Si vous avez quitté votre emploi début 2025 et que vous ne vous êtes pas inscrit à Pôle emploi, tout n’est pas totalement perdu. Voici les réflexes à adopter :

Vérifiez votre relevé de carrière en ligne sur lassuranceretraite.fr.

en ligne sur lassuranceretraite.fr. Si une période semble manquante, rassemblez vos justificatifs : contrat de travail, attestation de fin de contrat, lettre de démission ou de licenciement.

: contrat de travail, attestation de fin de contrat, lettre de démission ou de licenciement. Contactez l’Assurance retraite pour exposer votre situation. Dans certains cas, un recours est possible, mais il faut être proactif.

Enfin, c’est aussi l’occasion de rappeler combien il est important de suivre et conserver ses documents tout au long de sa vie professionnelle. Même sur un coup de tête, partir d’un emploi ne devrait pas vous faire perdre vos droits pour la suite. Aujourd’hui, on vit plus longtemps, on alterne les périodes d’emploi et de pause, et on a besoin d’un système plus souple. Mais en attendant, autant rester vigilant sur ces petites règles parfois un peu invisibles.