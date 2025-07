Utiliser des bouteilles percées comme arrosage peut vous coûter une amende : voici pourquoi

C’est une astuce que beaucoup de jardiniers amateurs utilisent sans y penser. Glisser une bouteille en plastique percée dans un pot ou à côté d’un plant pour l’arroser sans effort semble anodin. Pourtant, ce système de goutte-à-goutte artisanal est désormais dans le viseur de la réglementation. Il pourrait même vous coûter une amende.

Utiliser une bouteille percée comme irrigation : une pratique populaire

Face aux fortes chaleurs et aux périodes de sécheresse répétées, nombreux sont ceux qui cherchent des solutions simples et efficaces pour arroser leurs plantes sans gaspiller. Parmi les plus courantes, on trouve cette fameuse technique : enterrer une bouteille d’eau remplie, percée de petits trous, près des racines pour que l’eau s’écoule lentement. C’est économique, ultra accessible et, on va pas se mentir, plutôt malin.

Ce procédé, largement relayé sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, séduit donc par sa facilité. On le voit dans de nombreux jardins, sur les balcons ou même dans les potagers urbains. Certains le comparent à une sorte de goutte-à-goutte maison, voire écolo, puisqu’on réutilise des bouteilles plastiques plutôt que de les jeter à la poubelle.

Pourquoi cette méthode est-elle désormais pointée du doigt ?

Ce qui semblait être une solution astucieuse pour préserver l’eau est en réalité considéré comme un “dispositif d’arrosage non homologué”. Officiellement, il ne répond à aucune norme encadrant les installations de goutte-à-goutte et peut, à ce titre, être visé par des interdictions locales.

Certaines communes ayant adopté des arrêtés en période de sécheresse interdisent formellement tout système d’arrosage, même artisanal. Quelques municipalités vont plus loin en précisant que seuls les matériels homologués peuvent être utilisés, notamment dans les zones contraintes par un plan de gestion de la ressource en eau.

Si un agent de la police municipale constate une telle installation dans une zone restreinte, il peut – en théorie – verbaliser le contrevenant pour non-respect des règles d’arrosage. Selon certaines mairies, cela relèverait du “bricolage non sécurisé” ou encore du “non-respect du règlement sanitaire départemental”.

Ce qu’on risque concrètement si on persiste

La sanction ne tombe pas à tous les coups mais elle est possible. L’amende peut atteindre 1 500 €, notamment si l’usage de la bouteille modifiée va à l’encontre d’un arrêté préfectoral sur les restrictions d’eau. C’est rare mais dans certains départements particulièrement touchés par les sécheresses estivales, les contrôles sont renforcés.

Jusqu’à 1 500 € d’amende en cas de non-respect d’un arrêté

en cas de non-respect d’un arrêté Une obligation de retirer immédiatement les dispositifs installés

les dispositifs installés Une visite d’agent municipal pour vérifier votre conformité

C’est donc une bonne idée de vérifier les arrêtés locaux, surtout à l’approche des mois d’été, si vous avez opté pour cette méthode d’arrosage maison. Mieux vaut prévenir que guérir.

Y’a-t-il d’autres moyens plus “réglo” pour économiser l’eau ?

Heureusement, il existe des alternatives simples pour continuer à prendre soin de ses plantes sans risquer l’amende. Certaines sont d’ailleurs subventionnées par les collectivités :

Installer un vrai système de goutte-à-goutte homologué, parfois remboursé en partie par les agences de l’eau

homologué, parfois remboursé en partie par les Récupérer l’eau de pluie dans une cuve et arroser manuellement aux heures autorisées

dans une cuve et arroser aux heures autorisées Pailler la terre autour des plantations pour réduire les besoins en arrosage

En bref, on peut toujours agir pour préserver la ressource, mais à condition de respecter le cadre légal. Ça ne rend pas l’idée de la bouteille moins astucieuse, mais mieux vaut désormais y réfléchir à deux fois avant de la mettre en pratique.