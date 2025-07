Salaire bloqué en EHPAD : ce que gagne vraiment une aide-soignante après 19 ans de carrière

Cela fait presque deux décennies que Stéphanie travaille comme aide-soignante dans un EHPAD, un métier qu’elle exerce avec humanité et dévouement. Malgré les années d’expérience, les primes et les heures supplémentaires, elle peine toujours à dépasser les 1 650 € nets par mois. Témoignage d’un métier difficile et sous-valorisé.

Des journées intenses, une rémunération qui stagne

Stéphanie a 41 ans et travaille depuis maintenant 19 ans dans le même établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est aide-soignante, un métier qu’elle a choisi par vocation, comme elle le dit elle-même. Elle accompagne des personnes âgées souvent en fin de vie, gère les soins, les toilettes, les repas, mais aussi les confidences et les chagrins.

Aujourd’hui, après presque deux décennies à ce poste, son salaire net mensuel s’élève en moyenne à 1 650 €. Et ce montant n’est pas atteint sans efforts supplémentaires : il inclut les heures supplémentaires, les astreintes en week-end et les primes. « Si je ne fais pas d’heures sup ou de week-ends, je tombe facilement à 1 400 €, voire moins » précise-t-elle.

Les primes et les heures supplémentaires, une nécessité

Pour arrondir ses fins de mois, comme beaucoup de ses collègues, Stéphanie compte sur plusieurs dispositifs mis en place ces dernières années. Tout d'abord, il y a les effets du Ségur de la santé, qui a permis une revalorisation salariale en 2021. Une prime mensuelle y a été ajoutée, autour de 183 €, ce qui a été un soulagement. Mais selon elle, cela reste insuffisant.

En plus de cette prime, elle perçoit :

Une prime de dimanche ou jour férié, entre 40 et 50 € par jour travaillé

de dimanche ou jour férié, entre 40 et 50 € par jour travaillé Une indemnité de sujétion spéciale quand elle accompagne des résidents en fin de vie ou qu’elle travaille de nuit

quand elle accompagne des résidents en fin de vie ou qu’elle travaille de nuit Des heures supplémentaires régulièrement, surtout quand il manque du personnel

Mais tout cela a un coût humain et physique. Certains mois, Stéphanie fait plus de 45 heures de travail effectif par semaine. « On a souvent des arrêts maladie non remplacés, alors on comble comme on peut. Le personnel est à bout » explique-t-elle d’une voix lasse.

Des responsabilités toujours plus lourdes

Au fil des années, le nombre d’aides-soignants par résident a diminué dans son EHPAD. Là où elles étaient trois ou quatre par étage il y a dix ans, elles sont parfois seulement deux aujourd’hui, pour des dizaines de résidents. Et les tâches ne se limitent pas aux soins : « On fait aussi le ménage, le linge, parfois même la cuisine en urgences » raconte Stéphanie. Tout cela, sans formation supplémentaire ni reconnaissance officielle.

Elle regrette également de ne pas évoluer en responsabilités ou en salaire, malgré ses nombreuses années d’expérience. « À 20 ans de carrière, si je n’avais pas cette fatigue en moi, je serais prête à continuer encore longtemps. Mais là, c’est difficile, surtout quand on gagne à peine de quoi vivre correctement ».

Un métier de cœur, mais un vrai sacrifice

Même si elle garde de l'empathie et de la tendresse pour les résidents qu'elle accompagne, Stéphanie pense aujourd'hui à changer d'orientation. Elle se renseigne sur une reconversion possible dans le secteur de la petite enfance. Moins de charge physique, plus de jours réguliers, et parfois un salaire équivalent. Ironique non ?

Pour elle, ce qui manque réellement, ce n’est pas seulement l’argent, mais la reconnaissance. « On travaille à flux tendu, on prend soin des personnes les plus vulnérables, mais on a l’impression d’être invisibles, même après le Covid ».

Aujourd’hui, malgré ses 19 ans de métier et une véritable passion pour les autres, Stéphanie continue de se demander s’il est encore possible d’exercer ce métier humainement, sans s’épuiser et sans sacrifier totalement sa stabilité financière.