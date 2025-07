Fonctionnaire hospitalier retraité : voilà combien je touche après 39 ans de service

Après 39 ans passés au service des autres dans un hôpital public, Gérard, aujourd’hui à la retraite, partage sans détour combien il touche chaque mois : 1 480 euros nets, complémentaire incluse. Un chiffre qui interpelle et qui en dit long sur la reconnaissance financière des fonctionnaires hospitaliers après une longue carrière.

La carrière d’un agent hospitalier : un engagement sans faille

Gérard a débuté sa carrière dans les années 80, à une époque où le statut de fonctionnaire hospitalier offrait une certaine sécurité de l’emploi, mais pas nécessairement des salaires confortables. Infirmier puis cadre de santé, il a connu de nombreuses réformes du système de santé, l’intensification des rythmes de travail et les fermetures de lits qui ont parfois compliqué les conditions d’exercice.

Pendant presque quatre décennies, il a travaillé sans interruption dans le service public hospitalier. Il a pris peu de congés maladie, a accepté des heures supplémentaires quand l’équipe manquait de bras, et a même repoussé son départ à la retraite par devoir de transmission auprès des plus jeunes collègues.

Son parcours, exemplaire sur le papier, ressemble à celui de milliers d'agents qui ont tenu bon malgré le manque chronique de moyens. Mais une fois à la retraite, la réalité du portefeuille ne reflète pas toujours l'engagement fourni.

Un revenu de 1 480 euros net, complémentaire comprise

Aujourd’hui retraité, Gérard perçoit exactement 1 480 euros net par mois. Ce montant inclut sa pension de base en tant que fonctionnaire hospitalier, ainsi qu’une part venant de sa complémentaire retraite. En clair, c’est ce qu’il touche pour vivre aujourd’hui, après une vie entière passée à soigner, encadrer et accompagner.

À titre de comparaison, le salaire net médian d’un retraité en France tourne autour de 1 500 euros, selon les données de la Drees. Cela signifie que Gérard se situe légèrement en dessous, malgré une très longue carrière dans un milieu exigeant et en tension permanente.

Il précise qu’il n’a pas eu de “trou” dans sa carrière. Pas de longues plages de chômage. Pas de reconversion. Juste une continuité dans le soin et dans le public. Mais ce montant, il le trouve “plutôt juste, voire serré”, surtout au regard de l’impact de l’inflation ces dernières années.

Faire face à la retraite avec 1 480 euros par mois, ça passe ou ça casse ?

Avec 1 480 euros par mois, Gérard dit qu’il “peut tenir”, mais qu’il doit être vigilant sur ses dépenses. Dans son cas, il a la chance d’avoir fini de rembourser son crédit immobilier il y a quelques années. Il vit dans une maison modeste dans la Vienne, loin des grandes villes où le coût de la vie explose.

Voici comment il gère son budget mensuel :

200 euros pour l’alimentation

100 euros pour les charges d’énergie

Environ 50 euros pour la complémentaire santé (qu’il garde depuis sa carrière hospitalière)

Des frais ponctuels pour l’entretien de sa voiture, indispensable dans sa zone rurale

Il admet devoir “renoncer à certains plaisirs”, comme des voyages ou un changement de voiture. Il continue cependant à faire du bénévolat dans une association locale, histoire de garder le lien avec les autres et une certaine dynamique. “Je ne peux pas me permettre des folies, mais je ne suis pas non plus dans le rouge”, résume-t-il.

La reconnaissance symbolique, mais pas forcément financière

Pour beaucoup d’anciens agents hospitaliers, la reconnaissance vient plus des patients, des collègues ou de la communauté locale que de l’Etat. Gérard se dit “fier” de son parcours, mais déplore que la pension ne reflète pas, selon lui, “l’intensité et la pénibilité” de son métier.

Il rappelle que les horaires décalés, les nuits, les week-ends et les gardes ont “pesé” sur sa santé et sa vie familiale. “On a souvent dit que notre métier était une vocation. Mais on oublie qu’un métier, quel qu’il soit, mérite une retraite digne de ce nom.”

De son point de vue, il serait plus juste que les pensions varient davantage selon l’engagement concret sur le terrain. Car au final, beaucoup d’agents comme lui arrivent à la fin de leur carrière avec le sentiment d’avoir “tenu bon”, mais de devoir faire avec des moyens limités.

Une situation qui parle à beaucoup d’agents du service public hospitalier… et qui interroge sur l’avenir.