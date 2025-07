Retraité du bâtiment, il découvre sa faible pension après 42 ans : voici ce qu’il touche réellement

Après 42 années à travailler dans le bâtiment, Patrick, 64 ans, pensait partir à la retraite l’esprit serein. Mais une fois les papiers signés et le premier virement tombé, il a eu une surprise de taille : le montant de sa pension complémentaire était bien plus bas que ce qu’il avait imaginé.

Une retraite pas si dorée après 42 ans sur les chantiers

Patrick a commencé à travailler à 22 ans comme ouvrier dans le bâtiment. Il a monté les échelons, occupant différents postes dans plusieurs entreprises, toujours dans le secteur du gros œuvre. Quand il est parti à la retraite l’an dernier, il avait cumulé 42 années pleines. De quoi, pensait-il, obtenir une pension raisonnable.

« Pour la retraite de base, je touche environ 1 250 euros par mois. C’est à peu près ce à quoi je m’attendais », explique-t-il. Le choc est venu de la caisse complémentaire. « J’ai été surpris par la faiblesse de ma complémentaire. Je m’attendais à quelque chose autour de 600 ou 700 euros. Je touche à peine 300 euros. »

Au total, Patrick perçoit donc environ 1 550 euros net chaque mois. Une somme qui lui permet de vivre modestement, mais largement en dessous du niveau qu’il s’était imaginé atteindre. À lire Fonctionnaire hospitalier retraité : voilà combien je touche après 39 ans de service

Pourquoi la complémentaire peut décevoir

La retraite complémentaire, en France, dépend principalement des points accumulés tout au long de la carrière. Dans le bâtiment, les salaires sont souvent bas, les périodes d’inactivité fréquentes, et les emplois précaires. Résultat : les cotisations versées sont moins élevées, et la retraite complémentaire en pâtit.

Patrick a longtemps travaillé dans des petites entreprises, parfois même comme intérimaire. « Ce sont des années où je cotisais moins, voire pas du tout à la complémentaire. À l’époque, je ne réalisais pas l’impact que ça aurait 40 ans plus tard », commente-t-il.

Beaucoup de travailleurs du bâtiment se retrouvent dans le même cas. Les carrières y sont souvent fragmentées, ce qui rend difficile l’accumulation suffisante de points. Et pour ceux qui n’ont pas eu un suivi régulier de leurs droits, les mauvaises surprises sont fréquentes au moment du départ en retraite.

Quelques repères utiles pour mieux comprendre

Voici les principales raisons qui peuvent expliquer une pension complémentaire faible dans ce secteur :

Des salaires modestes tout au long de la carrière.

tout au long de la carrière. Des périodes de sous-emploi , voire de chômage, moins bien prises en compte.

, voire de chômage, moins bien prises en compte. Des cotisations parfois absentes lors de certains contrats ou auprès de petites structures.

lors de certains contrats ou auprès de petites structures. Un manque d’information personnelle et de projections réalistes avant le départ.

Anticiper pour éviter les mauvaises surprises

Patrick regrette de ne pas s’être mieux renseigné avant d’arrêter de travailler. « On pense surtout à la retraite de base. J’aurais dû simuler ma retraite complémentaire plus tôt. J’aurais pu essayer d’augmenter un peu mes cotisations ces dernières années, ou repousser un peu mon départ. » À lire Salaire bloqué en EHPAD : ce que gagne vraiment une aide-soignante après 19 ans de carrière

Aujourd’hui, il vit avec attention et prudence. Le remboursement du prêt immobilier est terminé, ce qui l’aide à garder un peu de marge. Mais il limite les extras, voyage peu et fait très attention à ses dépenses alimentaires et de santé.

Son témoignage résonne avec celui de nombreux retraités du bâtiment, pour qui la fin de carrière ne rime pas forcément avec confort. Pour celles et ceux encore en activité, prendre le temps de vérifier ses points, faire le bilan de carrière et si besoin, consulter un conseiller spécialisé peut vraiment faire une différence. C’est un effort qui vaut clairement le détour.