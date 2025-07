Oubli de versement CAF en mai : 80 000 allocataires vont être régularisés

Plus de 80 000 allocataires de la CAF vont recevoir un versement complémentaire dans les prochains jours. En cause, une erreur détectée sur les aides versées au mois de mai. Pas besoin de faire de démarche : la régularisation est automatique. On fait le point sur ce qu’il s’est passé.

La CAF admet un oubli dans ses versements de mai

Ce n’est pas tous les jours qu’une régularisation de cette ampleur arrive. La Caisse d’Allocations Familiales a annoncé ce mardi qu’une correction allait être apportée à la suite d’un oubli survenu lors du versement de certaines prestations sociales au mois de mai.

Selon la CAF, ce sont précisément 82 000 allocataires qui sont concernés par cette régularisation exceptionnelle. L’erreur a été repérée récemment par les services techniques et concerne des aides qui n’ont pas été versées correctement ou en totalité. Pour beaucoup, il s’agit de compléments liés aux aides au logement comme l’APL, ou encore à certaines aides familiales.

Les personnes impactées n'ont pas à s'inquiéter, ni à effectuer de démarche : les versements complémentaires devraient arriver d'ici la fin du mois de juin.

Un rattrapage automatique sans action de votre part

Si vous êtes concerné, vous n’avez rien à faire. La CAF a tenu à rassurer tout le monde : les versements seront déclenchés automatiquement sur le compte bancaire habituel. Vous recevrez le complément manquant directement, sans passer par votre espace personnel ou envoyer de justificatif.

Il est possible que vous soyez informé de ce versement par votre messagerie CAF ou que la somme apparaisse dans l’historique de vos paiements une fois qu’elle aura été traitée.

Petit conseil pratique : pensez à vérifier régulièrement votre compte courant ou l’appli CAF si vous souhaitez confirmer la date de réception du virement.

Qui sont les allocataires concernés par cette régularisation ?

Même si la CAF ne détaille pas précisément le profil des 82 000 bénéficiaires concernés, elle indique que cela touche principalement :

Des bénéficiaires d’aides au logement (APL, ALF, ALS)

(APL, ALF, ALS) Des foyers recevant des prestations familiales

Des étudiants et jeunes actifs allocataires

Certains foyers modestes ayant eu un changement de situation courant avril-mai

La régularisation devrait se faire sous forme d'un virement unique, ajusté en fonction du montant qui vous était dû. Pour ceux ayant reçu un paiement partiel en mai, c'est donc uniquement la différence qui sera payée.

Un rappel bienvenu dans un contexte économique tendu

Ce coup de pouce inattendu tombe à pic pour certains foyers. Avec l’inflation qui continue d’avoir des effets concrets sur le budget quotidien, cette régularisation, même mince, soulagera un peu les fins de mois difficiles, en particulier pour les familles ou les étudiants dont les budgets sont souvent serrés.

La CAF rappelle qu’en cas de doute ou de question, vous pouvez utiliser la messagerie dans votre espace personnel ou appeler votre caisse départementale. Mais il est bon de le redire : si vous êtes concerné, vous n’aurez rien à faire, la somme manquante arrive toute seule.

C’est une bonne nouvelle, surtout quand on sait qu’un simple oubli de quelques dizaines d’euros peut vraiment faire la différence pour certains.