Salaire trop bas comme aide-soignante ? Voici ma fiche de paie réelle en 2025 après 42h par semaine

Elle travaille en hôpital public, là où les journées sont longues, les responsabilités lourdes et le rythme souvent épuisant. Aide-soignante depuis sept ans, elle a accepté de partager sa fiche de paie avec nous. En 2025, pour 42 heures de travail par semaine, elle perçoit moins de 1 600 € net. Témoignage.

Un salaire qui plafonne malgré les heures

Sur sa fiche de paie, la première chose qui saute aux yeux, c’est le montant net mensuel : 1 593,42 €. En comparaison avec des métiers moins physiques et moins stressants, cette rémunération semble bien basse. D’autant plus qu’elle travaille 42 heures par semaine, au lieu des 35 heures normalement prévues dans la fonction publique.

Elle a beau cumuler les heures supplémentaires et faire régulièrement des week-ends, son salaire reste très proche du SMIC. Pourtant, son métier implique des responsabilités majeures : gérer l’hygiène des patients, les accompagner dans les gestes du quotidien, assister les infirmières. Le tout en horaires décalés, souvent de nuit, et sans télétravail possible évidemment.

Le détail de sa fiche de paie de janvier 2025

Sur le document qu'elle a accepté de nous partager, plusieurs lignes méritent qu'on s'y attarde. En voici les principaux éléments :

Traitement indiciaire brut : 1 784,31 €

: 1 784,31 € Prime de service (mensualisée) : 82,45 €

: 82,45 € Indemnité de sujétion spéciale : 129,45 €

: 129,45 € Heures supplémentaires : 168,27 €

: 168,27 € Retenues diverses (retraite, CSG, CRDS) : environ 570 €

Tout cumulé, son salaire brut dépasse les 2 150 €. Mais après retenues sociales, il tombe sous la barre des 1 600 € nets. À noter qu’elle travaille dans un centre hospitalier public de province et qu’elle n’a pas encore le statut d’aide-soignante principale.

Travailler plus pour combler… le minimum

Cette professionnelle de santé explique que les heures supplémentaires sont devenues la norme, non pas pour arrondir les fins de mois, mais tout simplement pour que le budget tienne. Elle fait très peu d’absences, enchaîne les gardes et accepte régulièrement d’être rappelée sur ses jours de repos. Une vraie implication.

Elle confie qu’autour d’elle, certaines collègues ont quitté l’hôpital public pour aller en clinique ou se reconvertir. D’autres cumulent avec des petits boulots. Elle, elle tient pour l’instant, parce qu’elle aime profondément son métier et les relations humaines qu’il implique. Mais elle ne cache pas sa fatigue et son découragement.

Des perspectives limitées malgré l’expérience

Avec bientôt une décennie d’ancienneté, on pourrait s’attendre à une revalorisation plus significative de sa rémunération. Pourtant, les perspectives restent timides. Quelques points d’indice en plus, des primes parfois non reconduites, et une reconnaissance symbolique plus que financière.

Elle le dit clairement : "Mon travail est utile, mais on ne le valorise pas. Je ne demande pas un énorme salaire, juste de quoi vivre décemment sans être obligée de faire 10 heures par jour." Une phrase qui résume bien la réalité de nombreux soignants en France aujourd'hui. Et quelque part, c'est assez fou que ça ne change pas.

Une routine éprouvante mais bien ancrée

Cette aide-soignante commence souvent ses journées à 6h30 et les termine à 20h, selon les plannings. Elle alterne une semaine sur deux avec des horaires de soirée. Elle court beaucoup, dort peu, mais garde le sourire. Son secret ? “Les patients. Malgré tout, je me sens utile. C’est ça qui me fait tenir.”

Elle ne cache pas que parfois, elle pense à partir, “comme tout le monde”. Mais elle s’accroche, en espérant que les conditions évoluent, que les efforts soient enfin reconnus. Un peu plus que lors d’une prime exceptionnelle ou d’une médaille.

Pour nous, ce témoignage donne un aperçu très concret de ce que vivent des milliers de soignants en France. Sans filtre, sans surenchère, juste une fiche de paie… et beaucoup de vocation.