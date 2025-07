Salaire de coiffeuse en salon : voici ma fiche de paie réelle en 2025 avec pourboires inclus

Être coiffeuse salariée en France en 2025, ce n’est clairement pas la voie royale vers un salaire confortable. Une professionnelle du métier a accepté de détailler pour nous sa fiche de paie : elle gagne 1 370 euros par mois, et ce montant inclut déjà les pourboires. Plongée dans un quotidien qui fait rarement la une.

Un revenu qui peine à couvrir les fins de mois

Elle s’appelle Lætitia, elle a 32 ans et travaille comme coiffeuse salariée dans un petit salon d’une ville moyenne. Fin mars, sa fiche de paie affiche un salaire net de 1 370 euros, dont environ 80 euros de pourboires, laissés surtout par des clients fidèles. Sans cela, elle retomberait facilement sous les 1 300 euros.

Son contrat est un CDI à 35 heures par semaine, payé au SMIC avec quelques petites primes, comme une prime panier d’à peine 4 euros par jour ou une minuscule participation aux transports. “Franchement, si je n’apportais pas mon repas tous les midis et que je ne vivais pas chez mon copain, je ne m’en sortirais pas”, confie-t-elle.

Concrètement, ses charges fixes pèsent lourd : environ 400 euros pour sa part du loyer, 70 euros d’abonnement de transport, sans compter les frais du quotidien comme les courses, les assurances ou les produits de soin (car oui, elle prend aussi soin d’elle malgré le budget serré). À lire Salaire trop bas comme aide-soignante ? Voici ma fiche de paie réelle en 2025 après 42h par semaine

Un métier physique et exigeant

Sur le papier, 35 heures par semaine peuvent sembler raisonnables, mais dans les faits c’est tout autre chose. Lætitia passe ses journées debout, à enchaîner coupes, brushings et colorations. Elle doit aussi gérer les plannings, l’accueil, répondre au téléphone et veiller à ce que le salon reste impeccable.

Sans parler de la pression commerciale. “Il faut vendre des soins capillaires, proposer des colorations ou traitements supplémentaires, et parfois c’est un vrai forcing”, raconte-t-elle. Tout cela pour booster un chiffre d’affaires qui n’impactera presque pas sa paie, sauf grâce à une infime prime d’objectif.

Autre point marquant : les conditions physiques. Elle finit régulièrement la journée avec des douleurs dans le dos, les épaules ou les articulations. “J’ai déjà vu des collègues plus âgées passer par des arrêts maladie à force, certains se reconvertissent même avant 45 ans tant c’est épuisant physiquement.” Un vrai coup de fatigue sur le long terme.

Les pourboires, un complément non négligeable mais incertain

Dans un petit salon où la coupe femme est facturée entre 30 et 45 euros, les pourboires ne sont pas systématiques. Lætitia estime en recevoir entre 60 et 80 euros par mois, principalement en espèces. Elle les partage parfois avec une collègue selon les journées.

Ce petit complément est quasi vital pour elle, surtout en fin de mois. “Avec ça, je peux faire plein de petites courses d’appoint ou m’offrir un resto de temps en temps. Mais ce n’est pas garanti, et on n’a aucun recours si un client ne laisse rien.” Et c’est encore plus aléatoire depuis la montée du paiement sans contact, où les clients pensent moins à laisser un billet ou une pièce. À lire Carrière pro incomplète avant 2004 ? Voici comment récupérer jusqu’à 7 000 €

Une véritable passion… mais pas une vocation rentable

Malgré toutes ces réalités, Lætitia aime profondément son métier. Elle adore transformer le look d’une personne, voir le sourire des clientes en sortant du salon, ou encore suivre les tendances coupe et couleur. “Je continue à me former dès que je peux, je regarde des tutos pros et je rêve de créer un jour ma propre marque de soins capillaires.”

Mais en l’état, ce rêve semble lointain. Économiser lui demande des mois d’effort, alors investir dans un local ou du matériel professionnel paraît difficile. Elle rêve parfois de s’expatrier dans un pays où le métier est mieux reconnu, ou de se lancer à son compte… sans filet de sécurité.

Ce qui l’aide à tenir, c’est l’ambiance du salon, la relation avec ses habitués et le sentiment d’accomplir quelque chose de concret au quotidien. Pour elle, être coiffeuse, c’est un peu être artiste, psychologue et coach en image à la fois. Mais pour vivre correctement de sa passion, il lui faudrait une paye bien plus haute. Ce n’est pas faute de talent.

Quelques chiffres qui parlent d’eux-mêmes